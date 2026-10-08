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Новости Крыма: что произошло ночью и утром 8 октября
Новости Крыма: что произошло ночью и утром 8 октября - РИА Новости Крым, 08.10.2026
Новости Крыма: что произошло ночью и утром 8 октября
В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, она сохраняется. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост работает штатно. РИА Новости Крым, 08.10.2026
2026-10-08T06:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, она сохраняется. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост работает штатно.Главное на утро 8 октября - в подборке РИА Новости Крым.С 18 часов среды на территории Крыма сохраняется беспилотная опасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике*.Крымский мост ночью и утром в среду работает штатно – движение по мосту не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами на данный момент нет.В Севастополе воздушную тревогу не объявляли. Утром в среду морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, сообщили в профильном департаменте.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Новости Крыма: что произошло ночью и утром 8 октября
Новости Крыма: что произошло ночью и утром 8 октября