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Крымскому колледжу присвоили имя Алексея Абрикосова - РИА Новости Крым, 08.10.2026
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Крымскому колледжу присвоили имя Алексея Абрикосова
Крымскому колледжу присвоили имя Алексея Абрикосова - РИА Новости Крым, 08.10.2026
Крымскому колледжу присвоили имя Алексея Абрикосова
Крымскому колледжу общественного питания и торговли присвоено имя выдающегося русского предпринимателя XIX века, основателя знаменитой кондитерской династии... РИА Новости Крым, 08.10.2026
2026-10-08T13:32
2026-10-08T13:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Крымскому колледжу общественного питания и торговли присвоено имя выдающегося русского предпринимателя XIX века, основателя знаменитой кондитерской династии Алексея Абрикосова. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов.Минобразования Крыма поручено обеспечить внесение соответствующих изменений в устав колледжа и их регистрацию до конца 2026 года.Алексей Абрикосов был фабрикантом, основавшим во второй половине XIX века кондитерскую династию (ныне концерн "Бабаевский"), владевший кондитерскими и чайными магазинами. В 1880 году его кондитерская фабрика "Товарищество Абрикосова сыновей" открылась в Симферополе, рядом располагался фруктовый сад. На симферопольской фабрике перерабатывали крымские фрукты, изготавливали полуфабрикаты для конфет, делали фруктовые компоты и пастилу. После революции фабрику Абрикосова национализировали, а позже объединили с соседним предприятием и переименовали в "Консервный завод имени Кирова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму школу назвали в честь героя-подводника Константина СомоваВ Симферополе представили монографию о связи Лужкова с КрымомИх общая война: как Крым связал поэтов Гамзатова и Асадова
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крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе, сергей аксенов, история
Крымскому колледжу присвоили имя Алексея Абрикосова

Крымскому колледжу общественного питания и торговли присвоили имя Алексея Абрикосова

13:32 08.10.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРепродукция портрета Алексея Ивановича Абрикосова
Репродукция портрета Алексея Ивановича Абрикосова - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Крымскому колледжу общественного питания и торговли присвоено имя выдающегося русского предпринимателя XIX века, основателя знаменитой кондитерской династии Алексея Абрикосова. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов.
"Постановляю присвоить Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению РК "Крымский колледж общественного питания и торговли" имя Алексея Ивановича Абрикосова", – говорится в тексте документа.
Минобразования Крыма поручено обеспечить внесение соответствующих изменений в устав колледжа и их регистрацию до конца 2026 года.
Алексей Абрикосов был фабрикантом, основавшим во второй половине XIX века кондитерскую династию (ныне концерн "Бабаевский"), владевший кондитерскими и чайными магазинами. В 1880 году его кондитерская фабрика "Товарищество Абрикосова сыновей" открылась в Симферополе, рядом располагался фруктовый сад. На симферопольской фабрике перерабатывали крымские фрукты, изготавливали полуфабрикаты для конфет, делали фруктовые компоты и пастилу. После революции фабрику Абрикосова национализировали, а позже объединили с соседним предприятием и переименовали в "Консервный завод имени Кирова".
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