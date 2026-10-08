https://crimea.ria.ru/20261008/krymskomu-kolledzhu-prisvoili-imya-alekseya-abrikosova-1160046429.html

Крымскому колледжу присвоили имя Алексея Абрикосова

Крымскому колледжу присвоили имя Алексея Абрикосова - РИА Новости Крым, 08.10.2026

Крымскому колледжу присвоили имя Алексея Абрикосова

Крымскому колледжу общественного питания и торговли присвоено имя выдающегося русского предпринимателя XIX века, основателя знаменитой кондитерской династии... РИА Новости Крым, 08.10.2026

2026-10-08T13:32

2026-10-08T13:32

2026-10-08T13:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Крымскому колледжу общественного питания и торговли присвоено имя выдающегося русского предпринимателя XIX века, основателя знаменитой кондитерской династии Алексея Абрикосова. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов.Минобразования Крыма поручено обеспечить внесение соответствующих изменений в устав колледжа и их регистрацию до конца 2026 года.Алексей Абрикосов был фабрикантом, основавшим во второй половине XIX века кондитерскую династию (ныне концерн "Бабаевский"), владевший кондитерскими и чайными магазинами. В 1880 году его кондитерская фабрика "Товарищество Абрикосова сыновей" открылась в Симферополе, рядом располагался фруктовый сад. На симферопольской фабрике перерабатывали крымские фрукты, изготавливали полуфабрикаты для конфет, делали фруктовые компоты и пастилу. После революции фабрику Абрикосова национализировали, а позже объединили с соседним предприятием и переименовали в "Консервный завод имени Кирова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму школу назвали в честь героя-подводника Константина СомоваВ Симферополе представили монографию о связи Лужкова с КрымомИх общая война: как Крым связал поэтов Гамзатова и Асадова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе, сергей аксенов, история