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Крымский мост утром в четверг: со стороны Керчи растет очередь
Крымский мост утром в четверг: со стороны Керчи растет очередь - РИА Новости Крым, 08.10.2026
Крымский мост утром в четверг: со стороны Керчи растет очередь
Утром в четверг, 8 октября, на Крымском мосту начала расти очередь из автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 08.10.2026
2026-10-08T09:21
2026-10-08T09:21
2026-10-08T09:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Утром в четверг, 8 октября, на Крымском мосту начала расти очередь из автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Ночью и утром в среду движение по мосту не перекрывали, очередей перед досмотровыми комплексами не было.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крымский мост утром в четверг: со стороны Керчи растет очередь
Крымский мост сейчас - со стороны Керчи растет очередь
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Утром в четверг, 8 октября, на Крымском мосту начала расти очередь из автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"По состоянию на 09:00, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 30 транспортных средств", – говорится в сообщении.
Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Ночью и утром в среду движение по мосту не перекрывали
, очередей перед досмотровыми комплексами не было.
Ранее были опубликованы обновленные правила
проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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