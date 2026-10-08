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Крымчане смогут установить дома солнечные батареи благодаря господдержке - РИА Новости Крым, 08.10.2026
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Крымчане смогут установить дома солнечные батареи благодаря господдержке
Крымчане смогут установить дома солнечные батареи благодаря господдержке - РИА Новости Крым, 08.10.2026
Крымчане смогут установить дома солнечные батареи благодаря господдержке
В Крыму начался прием заявок от желающих установить на территории частных домовладений солнечные панели и аккумуляторы. Работы будут проводиться в рамках... РИА Новости Крым, 08.10.2026
2026-10-08T10:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Крыму начался прием заявок от желающих установить на территории частных домовладений солнечные панели и аккумуляторы. Работы будут проводиться в рамках программы господдержки. Об этом сообщили в республиканском министерстве топлива и энергетики.Уточняется, что комплект оборудования обойдется в 450 тысяч рублей, стоимость установки варьируется от 70 тысяч до 150 тысяч рублей. Размер субсидии фиксирован - до 225 тысяч рублей. Окончательные параметры системы, цена работ и условия участия уточняются после проверки документов и осмотра дома.Заявки принимаются на портале solar-electro.ru. Там же до подачи заявления можно проверить, подходит ли дом под условия программы.Там подчеркнули, сейчас проводится первичный сбор заявок. Окончательное решение о выделении федеральных средств и обновленные условия программы в настоящий момент находятся на стадии разработки.Программа рассчитана на установку гибридных энергокомплексов в Севастополе, Республике Крым, Херсонской и Запорожской областях.Ранее сообщалось, что в Севастополе разрабатывают программу поддержки жителей, готовых установить в своих домах солнечные батареи. Такая мера поможет не только снизить нагрузку на общие сети, но и повысить автономность домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие приборы придут на помощь во время отключения света в КрымуСолнечные батареи и портативные электростанции помогут больным детям в КрымуКак выбрать пауэрбанк – советы Роскачества
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96
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отключение электроэнергии в крыму, крым, минтопэнерго крыма, новости крыма, электричество
Крымчане смогут установить дома солнечные батареи благодаря господдержке

По программе господдержки крымчане смогут установить в частных домах солнечные батареи

10:43 08.10.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСолнечная батарея
Солнечная батарея - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Крыму начался прием заявок от желающих установить на территории частных домовладений солнечные панели и аккумуляторы. Работы будут проводиться в рамках программы господдержки. Об этом сообщили в республиканском министерстве топлива и энергетики.
"По программе, стандартный комплект оборудования состоит из солнечных модулей мощностью 6 кВт, гибридного инвертора на 6 кВт, системы накопления электроэнергии емкостью 5 кВт/ч, крепежных элементов, монтажа и настройки системы, запуска оборудования", – говорится в сообщении.
Уточняется, что комплект оборудования обойдется в 450 тысяч рублей, стоимость установки варьируется от 70 тысяч до 150 тысяч рублей. Размер субсидии фиксирован - до 225 тысяч рублей. Окончательные параметры системы, цена работ и условия участия уточняются после проверки документов и осмотра дома.
Заявки принимаются на портале solar-electro.ru. Там же до подачи заявления можно проверить, подходит ли дом под условия программы.
"В процессе программы проходит предварительный отбор, анализируются документы, осматривается жилье, подписываются договоры, оплачиваются услуги, монтируется система и вводится в эксплуатацию", – отметили в минтопэнерго Крыма.
Там подчеркнули, сейчас проводится первичный сбор заявок. Окончательное решение о выделении федеральных средств и обновленные условия программы в настоящий момент находятся на стадии разработки.
Программа рассчитана на установку гибридных энергокомплексов в Севастополе, Республике Крым, Херсонской и Запорожской областях.
Ранее сообщалось, что в Севастополе разрабатывают программу поддержки жителей, готовых установить в своих домах солнечные батареи. Такая мера поможет не только снизить нагрузку на общие сети, но и повысить автономность домов.
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