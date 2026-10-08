https://crimea.ria.ru/20261008/krymchane-smogut-ustanovit-doma-solnechnye-batarei-blagodarya-gospodderzhke-1160040957.html

Крымчане смогут установить дома солнечные батареи благодаря господдержке

Крымчане смогут установить дома солнечные батареи благодаря господдержке - РИА Новости Крым, 08.10.2026

Крымчане смогут установить дома солнечные батареи благодаря господдержке

В Крыму начался прием заявок от желающих установить на территории частных домовладений солнечные панели и аккумуляторы. Работы будут проводиться в рамках... РИА Новости Крым, 08.10.2026

2026-10-08T10:43

2026-10-08T10:43

2026-10-08T10:43

отключение электроэнергии в крыму

крым

минтопэнерго крыма

новости крыма

электричество

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/0d/1157594910_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_8c52fdb71cc192f7d14e8db482de6714.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Крыму начался прием заявок от желающих установить на территории частных домовладений солнечные панели и аккумуляторы. Работы будут проводиться в рамках программы господдержки. Об этом сообщили в республиканском министерстве топлива и энергетики.Уточняется, что комплект оборудования обойдется в 450 тысяч рублей, стоимость установки варьируется от 70 тысяч до 150 тысяч рублей. Размер субсидии фиксирован - до 225 тысяч рублей. Окончательные параметры системы, цена работ и условия участия уточняются после проверки документов и осмотра дома.Заявки принимаются на портале solar-electro.ru. Там же до подачи заявления можно проверить, подходит ли дом под условия программы.Там подчеркнули, сейчас проводится первичный сбор заявок. Окончательное решение о выделении федеральных средств и обновленные условия программы в настоящий момент находятся на стадии разработки.Программа рассчитана на установку гибридных энергокомплексов в Севастополе, Республике Крым, Херсонской и Запорожской областях.Ранее сообщалось, что в Севастополе разрабатывают программу поддержки жителей, готовых установить в своих домах солнечные батареи. Такая мера поможет не только снизить нагрузку на общие сети, но и повысить автономность домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие приборы придут на помощь во время отключения света в КрымуСолнечные батареи и портативные электростанции помогут больным детям в КрымуКак выбрать пауэрбанк – советы Роскачества

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отключение электроэнергии в крыму, крым, минтопэнерго крыма, новости крыма, электричество