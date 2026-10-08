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Киев завербовал жителя Забайкалья для поджога отделения партии на выборах
Киев завербовал жителя Забайкалья для поджога отделения партии на выборах - РИА Новости Крым, 08.10.2026
Киев завербовал жителя Забайкалья для поджога отделения партии на выборах
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух жителей Забайкальского края, готовивших по заданию украинских спецслужб провокации на выборах в... РИА Новости Крым, 08.10.2026
2026-10-08T09:39
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выборы-2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух жителей Забайкальского края, готовивших по заданию украинских спецслужб провокации на выборах в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.Один из злоумышленников, житель города Краснокаменска, по заданию службы безопасности Украины собирал и передавал противнику сведения о ходе предвыборной кампании, отправлял фотографии региональных объектов органов власти и военкомата."Также в преддверии активной фазы голосования ему было поручено совершить поджог городского отделения одной из политических партий с использованием самодельной зажигательной смеси", - уточнили в ФСБ.Также была задержана женщина, которая по заданию представителя запрещенной на территории России террористической организации "Легион "Свобода России"*, подконтрольной СБУ, вошла в состав участковой комиссии одного из избирательных участков региона.Куратор поручил добыть образцы бюллетеней и агитационных материалов, собирать и передавать информацию о подготовке к выборам, проводимых политическими партиями и кандидатами мероприятиях, а также по фальсификации результатов голосования.Фигурантов задержали накануне Единого дня голосования.*запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянин готовил теракт против работников военного предприятия в Тамбове В двух регионах России агенты Киева готовили теракты Обсуждали захват власти: в Крыму осудят членов террористической ячейки
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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выборы-2026, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), забайкальский край, украина, сбу (служба безопасности украины), провокации, новости
Киев завербовал жителя Забайкалья для поджога отделения партии на выборах
ФСБ задержала двух жителей Забайкалья за подготовку провокаций на выборах в Госдуму
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух жителей Забайкальского края, готовивших по заданию украинских спецслужб провокации на выборах в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности в Забайкальском крае пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, причастных к подготовке по заданию украинских спецслужб серии провокаций, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в регионе в период проведения выборов в Государственную думу IX созыва", - говорится в сообщении.
Один из злоумышленников, житель города Краснокаменска, по заданию службы безопасности Украины собирал и передавал противнику сведения о ходе предвыборной кампании, отправлял фотографии региональных объектов органов власти и военкомата.
"Также в преддверии активной фазы голосования ему было поручено совершить поджог городского отделения одной из политических партий с использованием самодельной зажигательной смеси", - уточнили в ФСБ.
Также была задержана женщина, которая по заданию представителя запрещенной на территории России террористической организации "Легион "Свобода России"*, подконтрольной СБУ, вошла в состав участковой комиссии одного из избирательных участков региона.
Куратор поручил добыть образцы бюллетеней и агитационных материалов, собирать и передавать информацию о подготовке к выборам, проводимых политическими партиями и кандидатами мероприятиях, а также по фальсификации результатов голосования.
Фигурантов задержали накануне Единого дня голосования.
*запрещенная в России террористическая организация
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