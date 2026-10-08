https://crimea.ria.ru/20261008/kiev-zaverboval-zhitelya-zabaykalya-dlya-podzhoga-otdeleniya-partii-na-vyborakh-1160039925.html

Киев завербовал жителя Забайкалья для поджога отделения партии на выборах

Киев завербовал жителя Забайкалья для поджога отделения партии на выборах - РИА Новости Крым, 08.10.2026

Киев завербовал жителя Забайкалья для поджога отделения партии на выборах

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух жителей Забайкальского края, готовивших по заданию украинских спецслужб провокации на выборах в... РИА Новости Крым, 08.10.2026

2026-10-08T09:39

2026-10-08T09:39

2026-10-08T09:39

выборы-2026

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

забайкальский край

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сбу (служба безопасности украины)

провокации

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух жителей Забайкальского края, готовивших по заданию украинских спецслужб провокации на выборах в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.Один из злоумышленников, житель города Краснокаменска, по заданию службы безопасности Украины собирал и передавал противнику сведения о ходе предвыборной кампании, отправлял фотографии региональных объектов органов власти и военкомата."Также в преддверии активной фазы голосования ему было поручено совершить поджог городского отделения одной из политических партий с использованием самодельной зажигательной смеси", - уточнили в ФСБ.Также была задержана женщина, которая по заданию представителя запрещенной на территории России террористической организации "Легион "Свобода России"*, подконтрольной СБУ, вошла в состав участковой комиссии одного из избирательных участков региона.Куратор поручил добыть образцы бюллетеней и агитационных материалов, собирать и передавать информацию о подготовке к выборам, проводимых политическими партиями и кандидатами мероприятиях, а также по фальсификации результатов голосования.Фигурантов задержали накануне Единого дня голосования.*запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянин готовил теракт против работников военного предприятия в Тамбове В двух регионах России агенты Киева готовили теракты Обсуждали захват власти: в Крыму осудят членов террористической ячейки

забайкальский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы-2026, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), забайкальский край, украина, сбу (служба безопасности украины), провокации, новости