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Какой сегодня праздник: 8 октября - РИА Новости Крым, 08.10.2026
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Какой сегодня праздник: 8 октября
Какой сегодня праздник: 8 октября - РИА Новости Крым, 08.10.2026
Какой сегодня праздник: 8 октября
Сегодня празднуют Всемирный день осьминога. В России профессиональный праздник отмечают капитаны экипажей кораблей. Еще этот день вошел в историю благодаря... РИА Новости Крым, 08.10.2026
2026-10-08T00:00
2026-10-08T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Сегодня празднуют Всемирный день осьминога. В России профессиональный праздник отмечают капитаны экипажей кораблей. Еще этот день вошел в историю благодаря Стоянию на реке Угре, изобретению химической завивки и первому в мире футбольному радиорепортажу. Родились борец Иван Поддубный, певец Марк Бернес, народный артист РСФСР Леонид Куравлев.Что празднуют в миреВ России 8 октября профессиональный праздник отмечают командиры экипажей кораблей – День командира надводного, подводного и воздушного корабля. Дата официально установлена в 2007 году по инициативе ряда ветеранских организаций.8 октября традиционно отмечается Всемирный день осьминога. В Мировом океане насчитывается более 200 видов этих удивительных существ, которые благодаря своей загадочной внешности и особенностям поведения часто становятся героями фантастических историй. Самый большой в мире осьминог – осьминог Дофлейна, он обитает в Тихом океане, предпочитая холодные воды у побережья Камчатки.Еще в этот день можно отпраздновать День солнечных улыбок, Всемирный день воздушных змеев, День вареников. Именины у Германа, Евгения, Максима, Николая, Павла, Прохора, Романа, Сергея, Бригиды, Пелагеи, Людвика.Знаменательные событияВ 1480 году в этот день началось знаменитое Стояние на реке Угре – военное столкновение между русскими войсками под командованием великого московского князя Ивана III и Большой Ордой хана Ахмата. В результате противостояния, которое длилось больше месяца, орду вынудили отступить. С этого момента Русское государство считается окончательно сбросившим с себя монголо-татарское иго.В 1871 году в Чикаго начался Великий пожар, который за три дня уничтожил большую часть города. Считается одной из самых масштабных катастроф XIX века – но именно благодаря этому пожару город получил толчок к развитию и сегодня считается одним из самых значимых, влиятельных и развитых городов США.В 1908 году немецкий парикмахер Карл Людвиг Несслер на презентации в Лондоне впервые продемонстрировал химическую завивку волос. Благодаря американской танцовщице Айрин Касл новый метод укладки стал очень популярным. Известно, что эксперименты, которые в конце концов увенчались успехом, парикмахер ставил на волосах своей жены.В 1926 году по радио прозвучал первый в мире репортаж о футбольной игре. Чехословацкий комментатор Йозеф Лауфер рассказал слушателям о матче Кубка Средней Европы между командами МТК Будапешта и "Славия" Праги.В 1968 году в Великобритании впервые в мире использовали трубки, чтобы определить степень опьянения водителей.В 1980 году состоялся последний концерт ямайского музыканта Боба Марли, самого известного исполнителя регги. Через семь месяцев певец и музыкант умер от рака.Кто родился в этот деньВ 1871 году родился российский спортсмен, профессиональный борец и атлет Иван Поддубный, один из самых выдающихся спортсменов в мировой истории. За 40 лет выступлений не проиграл ни одного соревнования, чемпионата или турнира, хотя проигрывал отдельные схватки. Согласно легенде, в возрасте 21 года Иван посватался к дочери зажиточного крестьянина, но получил от ворот поворот. Обидевшись, пошел Иван куда глаза глядят, дошел до Севастополя и устроился портовым грузчиком. Несколько лет таскал по трапу многопудовые мешки, ввиду чего приобрел силу неимоверную. В 1896 году он, будучи в Феодосии, зашел в цирк и играючи положил на лопатки лучших борцов Российской империи. С этого и началась карьера непобедимого чемпиона.В 1911 году родился Марк Бернес – советский и российский актер дубляжа и эстрадный певец. Многие известные песни в России до сих пор любят именно в его исполнении, среди них "Тучи над городом встали", "Спят курганы темные", "Темная ночь", "Шаланды, полные кефали".В 1949 родилась американская актриса Сигурни Уивер. Приобрела мировую известность после исполнения роли агента Рипли в серии фильмов Ридли Скотта "Чужой". Акстриса дважды номинировалась на "Оскар", обладает рядом других авторитетных кинопремий. На ее счету более 70 ролей в кино.Еще в этот день родились русская поэтесса, прозаик, переводчица Марина Цветаева, российский поэт и литературный критик Юрий Мандельштам, советская летчица, одна из первых женщин, кто удостоился звания Героя Советского Союза – Полина Осипенко, актер театра и кино, народный артист РСФСР Леонид Куравлев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
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96
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 8 октября

Что празднуют в России и в мире 8 октября

00:00 08.10.2026
 
© РИА Новости . Mikhail Golenkov / Перейти в фотобанкКомандующий флотом
Командующий флотом - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Mikhail Golenkov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Сегодня празднуют Всемирный день осьминога. В России профессиональный праздник отмечают капитаны экипажей кораблей. Еще этот день вошел в историю благодаря Стоянию на реке Угре, изобретению химической завивки и первому в мире футбольному радиорепортажу. Родились борец Иван Поддубный, певец Марк Бернес, народный артист РСФСР Леонид Куравлев.

Что празднуют в мире

В России 8 октября профессиональный праздник отмечают командиры экипажей кораблей – День командира надводного, подводного и воздушного корабля. Дата официально установлена в 2007 году по инициативе ряда ветеранских организаций.
8 октября традиционно отмечается Всемирный день осьминога. В Мировом океане насчитывается более 200 видов этих удивительных существ, которые благодаря своей загадочной внешности и особенностям поведения часто становятся героями фантастических историй. Самый большой в мире осьминог – осьминог Дофлейна, он обитает в Тихом океане, предпочитая холодные воды у побережья Камчатки.
Еще в этот день можно отпраздновать День солнечных улыбок, Всемирный день воздушных змеев, День вареников. Именины у Германа, Евгения, Максима, Николая, Павла, Прохора, Романа, Сергея, Бригиды, Пелагеи, Людвика.

Знаменательные события

В 1480 году в этот день началось знаменитое Стояние на реке Угре – военное столкновение между русскими войсками под командованием великого московского князя Ивана III и Большой Ордой хана Ахмата. В результате противостояния, которое длилось больше месяца, орду вынудили отступить. С этого момента Русское государство считается окончательно сбросившим с себя монголо-татарское иго.
В 1871 году в Чикаго начался Великий пожар, который за три дня уничтожил большую часть города. Считается одной из самых масштабных катастроф XIX века – но именно благодаря этому пожару город получил толчок к развитию и сегодня считается одним из самых значимых, влиятельных и развитых городов США.
В 1908 году немецкий парикмахер Карл Людвиг Несслер на презентации в Лондоне впервые продемонстрировал химическую завивку волос. Благодаря американской танцовщице Айрин Касл новый метод укладки стал очень популярным. Известно, что эксперименты, которые в конце концов увенчались успехом, парикмахер ставил на волосах своей жены.
В 1926 году по радио прозвучал первый в мире репортаж о футбольной игре. Чехословацкий комментатор Йозеф Лауфер рассказал слушателям о матче Кубка Средней Европы между командами МТК Будапешта и "Славия" Праги.
В 1968 году в Великобритании впервые в мире использовали трубки, чтобы определить степень опьянения водителей.
В 1980 году состоялся последний концерт ямайского музыканта Боба Марли, самого известного исполнителя регги. Через семь месяцев певец и музыкант умер от рака.

Кто родился в этот день

В 1871 году родился российский спортсмен, профессиональный борец и атлет Иван Поддубный, один из самых выдающихся спортсменов в мировой истории. За 40 лет выступлений не проиграл ни одного соревнования, чемпионата или турнира, хотя проигрывал отдельные схватки. Согласно легенде, в возрасте 21 года Иван посватался к дочери зажиточного крестьянина, но получил от ворот поворот. Обидевшись, пошел Иван куда глаза глядят, дошел до Севастополя и устроился портовым грузчиком. Несколько лет таскал по трапу многопудовые мешки, ввиду чего приобрел силу неимоверную. В 1896 году он, будучи в Феодосии, зашел в цирк и играючи положил на лопатки лучших борцов Российской империи. С этого и началась карьера непобедимого чемпиона.
В 1911 году родился Марк Бернес – советский и российский актер дубляжа и эстрадный певец. Многие известные песни в России до сих пор любят именно в его исполнении, среди них "Тучи над городом встали", "Спят курганы темные", "Темная ночь", "Шаланды, полные кефали".
В 1949 родилась американская актриса Сигурни Уивер. Приобрела мировую известность после исполнения роли агента Рипли в серии фильмов Ридли Скотта "Чужой". Акстриса дважды номинировалась на "Оскар", обладает рядом других авторитетных кинопремий. На ее счету более 70 ролей в кино.
Еще в этот день родились русская поэтесса, прозаик, переводчица Марина Цветаева, российский поэт и литературный критик Юрий Мандельштам, советская летчица, одна из первых женщин, кто удостоился звания Героя Советского Союза – Полина Осипенко, актер театра и кино, народный артист РСФСР Леонид Куравлев.
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