Как продвигается ремонт парка "Ясная поляна" в Гаспре
Капитальный ремонт парка "Ясная поляна" в Гаспре выполнен на 75%
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКСКапитальный ремонт парка "Ясная поляна" в Гаспре выполнен на три четверти
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Гаспре продолжается капитальный ремонт парка "Ясная поляна". Работы выполнены на 75%. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
"Стройготовность порядка 75%. Строители уже полностью возвели подпорную стену и завершили укладку асфальтового покрытия на детской площадке", – написал он в своем канале в МАКС.
По информации Гоцанюка, сейчас продолжается прокладка ливневой канализации, ведется разработка грунта под линии электропередачи для системы освещения, формируется сеть пешеходных дорожек, монтируется оборудование на спортивной площадке.
Ранее сообщалось, что завершить капитальный ремонт в парке планируют к 1 ноября 2026 года. Работы начались в середине июня.
Парк в Гаспре возник в первой половине ХIХ века при благоустройстве усадьбы "Романтическая Александрия" князя Александра Голицына. После его кончины усадьба и парк долгие годы пребывали в запустении, пока их владельцем не стала графиня Софья Панина. Именно она открыла Дом для отдыха творческой интеллигенции, где побывали многие знаменитые деятели искусства. Среди них был и Лев Толстой, благодаря визиту которого имение и получило название "Ясная Поляна". В настоящее время территория парка площадью 2,713 га находится в муниципальной собственности. В прошлом году объект стал победителем V Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и инициируемого Президентом нацпроекта "Жилье и городская среда".
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