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Как продвигается ремонт парка "Ясная поляна" в Гаспре - РИА Новости Крым, 08.10.2026
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Как продвигается ремонт парка "Ясная поляна" в Гаспре
Как продвигается ремонт парка "Ясная поляна" в Гаспре - РИА Новости Крым, 08.10.2026
Как продвигается ремонт парка "Ясная поляна" в Гаспре
В Гаспре продолжается капитальный ремонт парка "Ясная поляна". Работы выполнены на 75%. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 08.10.2026
2026-10-08T13:45
2026-10-08T13:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Гаспре продолжается капитальный ремонт парка "Ясная поляна". Работы выполнены на 75%. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.По информации Гоцанюка, сейчас продолжается прокладка ливневой канализации, ведется разработка грунта под линии электропередачи для системы освещения, формируется сеть пешеходных дорожек, монтируется оборудование на спортивной площадке.Ранее сообщалось, что завершить капитальный ремонт в парке планируют к 1 ноября 2026 года. Работы начались в середине июня.Парк в Гаспре возник в первой половине ХIХ века при благоустройстве усадьбы "Романтическая Александрия" князя Александра Голицына. После его кончины усадьба и парк долгие годы пребывали в запустении, пока их владельцем не стала графиня Софья Панина. Именно она открыла Дом для отдыха творческой интеллигенции, где побывали многие знаменитые деятели искусства. Среди них был и Лев Толстой, благодаря визиту которого имение и получило название "Ясная Поляна". В настоящее время территория парка площадью 2,713 га находится в муниципальной собственности. В прошлом году объект стал победителем V Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и инициируемого Президентом нацпроекта "Жилье и городская среда".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство территории у реки Абдалки в Симферополе - что сделаноРеконструкция детского Мойнакского парка в Евпатории – как идут работыСтолица помогает столице: в Крыму проверяют качество "московских" объектов
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РИА Новости Крым
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96
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гаспра, крым, новости крыма, юрий гоцанюк, благоустройство, городская среда
Как продвигается ремонт парка "Ясная поляна" в Гаспре

Капитальный ремонт парка "Ясная поляна" в Гаспре выполнен на 75%

13:45 08.10.2026
 
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКСКапитальный ремонт парка "Ясная поляна" в Гаспре выполнен на три четверти
Капитальный ремонт парка Ясная поляна в Гаспре выполнен на три четверти
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Гаспре продолжается капитальный ремонт парка "Ясная поляна". Работы выполнены на 75%. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
"Стройготовность порядка 75%. Строители уже полностью возвели подпорную стену и завершили укладку асфальтового покрытия на детской площадке", – написал он в своем канале в МАКС.
По информации Гоцанюка, сейчас продолжается прокладка ливневой канализации, ведется разработка грунта под линии электропередачи для системы освещения, формируется сеть пешеходных дорожек, монтируется оборудование на спортивной площадке.
Ранее сообщалось, что завершить капитальный ремонт в парке планируют к 1 ноября 2026 года. Работы начались в середине июня.
Парк в Гаспре возник в первой половине ХIХ века при благоустройстве усадьбы "Романтическая Александрия" князя Александра Голицына. После его кончины усадьба и парк долгие годы пребывали в запустении, пока их владельцем не стала графиня Софья Панина. Именно она открыла Дом для отдыха творческой интеллигенции, где побывали многие знаменитые деятели искусства. Среди них был и Лев Толстой, благодаря визиту которого имение и получило название "Ясная Поляна". В настоящее время территория парка площадью 2,713 га находится в муниципальной собственности. В прошлом году объект стал победителем V Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и инициируемого Президентом нацпроекта "Жилье и городская среда".
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ГаспраКрымНовости КрымаЮрий ГоцанюкБлагоустройствоГородская среда
 
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