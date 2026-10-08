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Как будет проходить проверка системы оповещения в Севастополе

Как будет проходить проверка системы оповещения в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.10.2026

Как будет проходить проверка системы оповещения в Севастополе

В пятницу, 9 октября, в Севастополе будет проводиться комплексная проверка системы оповещения с включением сигнала "Внимание всем!". Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 08.10.2026

2026-10-08T10:55

2026-10-08T10:55

2026-10-08T10:55

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проверка систем оповещения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В пятницу, 9 октября, в Севастополе будет проводиться комплексная проверка системы оповещения с включением сигнала "Внимание всем!". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.Он отметил, что учебная подача сигнала будет длиться три минуты - с 10:40 до 10:43. Затем на телеканалах произойдет перехват эфира и появится сообщение с текстом "Техническая проверка системы оповещения!".С 10:45 до 10:55 будут запущены сообщения о проводимой проверке по сетям проводного радиовещания и СМС-информирование."Прошу всех сохранять спокойствие при проведении плановой проверки", – призвал губернатор.Ранее сообщалось, что в Крыму перенесли дату проверки системы оповещения с 7 на 9 октября. Проверка будет проведена в пятницу в 10:00, 13:00 и 15:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области начнут включать сирены при ракетной опасностиСистемы оповещения установят в селах Бахчисарайского района КрымаВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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