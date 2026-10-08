https://crimea.ria.ru/20261008/germaniya-peredast-ukraine-desyatki-tysyach-dronov-perekhvatchikov-1160041137.html

Германия передаст Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков

Германия передаст Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков - РИА Новости Крым, 08.10.2026

Германия передаст Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков

Немецкая военно-промышленная компания Quantum Systems намерена передать киевскому режиму десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS, предназначенных, в частности,... РИА Новости Крым, 08.10.2026

2026-10-08T11:08

2026-10-08T11:08

2026-10-08T11:08

украина

поставки западного оружия украине

германия

новости

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Немецкая военно-промышленная компания Quantum Systems намерена передать киевскому режиму десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS, предназначенных, в частности, для борьбы с российскими реактивными беспилотниками "Герань-4" и "Герань-5". Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на вице-президента Quantum Systems Маттиаса Лену.По его словам, SPYS является разработкой немецких и украинских специалистов, которые сотрудничают в рамках совместного предприятия.Как уточнил Лена, первые "тысячи единиц" дронов из нового пакета будут готовы к поставке уже в этом году.Ранее замкомандующего воздушных сил ВСУ Юрий Черевашенко заявил, что массовые поставки реактивных дронов-перехватчиков в украинские войска ожидаются не ранее конца ноября.На данный момент украинские войска испытывают острый дефицит ракет-перехватчиков для американских зенитных комплексов Patriot и других систем противовоздушной обороны.Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам об урегулировании конфликта и будет иметь негативный эффект.Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного клуба "Валдай" заявил, что РФ следит, откуда на Украину поступают вооружения, но это не значит, что она "завтра" будет наносить удары по этим предприятиям.Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее отмечал, что Германия воспринимает главу киевского режима Владимира Зеленского в качестве послушного проводника интересов внешних спонсоров, а Украину – как лабораторную мышь и дешевый сборочный цех своей продукции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бельгия передаст Украине три истребителя F-16Прочистить уши Европе: о чем говорит удар ВС России по КПП на украино-польской границе Европа делает все для срыва переговоров по Украине – Лавров

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германия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, поставки западного оружия украине, германия, новости, беспилотник (бпла, дрон)