https://crimea.ria.ru/20261008/germaniya-peredast-ukraine-desyatki-tysyach-dronov-perekhvatchikov-1160041137.html
Германия передаст Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков
Германия передаст Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков - РИА Новости Крым, 08.10.2026
Германия передаст Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков
Немецкая военно-промышленная компания Quantum Systems намерена передать киевскому режиму десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS, предназначенных, в частности,... РИА Новости Крым, 08.10.2026
2026-10-08T11:08
2026-10-08T11:08
2026-10-08T11:08
украина
поставки западного оружия украине
германия
новости
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/01/08/1121973386_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b067502c7181aeb1821c1110c74bc99c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Немецкая военно-промышленная компания Quantum Systems намерена передать киевскому режиму десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS, предназначенных, в частности, для борьбы с российскими реактивными беспилотниками "Герань-4" и "Герань-5". Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на вице-президента Quantum Systems Маттиаса Лену.По его словам, SPYS является разработкой немецких и украинских специалистов, которые сотрудничают в рамках совместного предприятия.Как уточнил Лена, первые "тысячи единиц" дронов из нового пакета будут готовы к поставке уже в этом году.Ранее замкомандующего воздушных сил ВСУ Юрий Черевашенко заявил, что массовые поставки реактивных дронов-перехватчиков в украинские войска ожидаются не ранее конца ноября.На данный момент украинские войска испытывают острый дефицит ракет-перехватчиков для американских зенитных комплексов Patriot и других систем противовоздушной обороны.Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам об урегулировании конфликта и будет иметь негативный эффект.Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного клуба "Валдай" заявил, что РФ следит, откуда на Украину поступают вооружения, но это не значит, что она "завтра" будет наносить удары по этим предприятиям.Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее отмечал, что Германия воспринимает главу киевского режима Владимира Зеленского в качестве послушного проводника интересов внешних спонсоров, а Украину – как лабораторную мышь и дешевый сборочный цех своей продукции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бельгия передаст Украине три истребителя F-16Прочистить уши Европе: о чем говорит удар ВС России по КПП на украино-польской границе Европа делает все для срыва переговоров по Украине – Лавров
украина
германия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/01/08/1121973386_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_f259281faac4069fc4077c9071c47cf5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, поставки западного оружия украине, германия, новости, беспилотник (бпла, дрон)
Германия передаст Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков
Немецкая компания заявила о планах передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Немецкая военно-промышленная компания Quantum Systems намерена передать киевскому режиму десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS, предназначенных, в частности, для борьбы с российскими реактивными беспилотниками "Герань-4" и "Герань-5". Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на вице-президента Quantum Systems Маттиаса Лену.
"На выходных было подписано LOI (письмо о намерениях - ред.) по обеспечению пакета из десятков тысяч SPYS, которые… способны сбивать реактивные дроны", - сказал Маттиас Лена.
По его словам, SPYS является разработкой немецких и украинских специалистов, которые сотрудничают в рамках совместного предприятия.
Как уточнил Лена, первые "тысячи единиц" дронов из нового пакета будут готовы к поставке уже в этом году.
Ранее замкомандующего воздушных сил ВСУ Юрий Черевашенко заявил, что массовые поставки реактивных дронов-перехватчиков в украинские войска ожидаются
не ранее конца ноября.
На данный момент украинские войска испытывают острый дефицит
ракет-перехватчиков для американских зенитных комплексов Patriot и других систем противовоздушной обороны.
Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам об урегулировании конфликта и будет иметь негативный эффект.
Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного клуба "Валдай" заявил
, что РФ следит, откуда на Украину поступают вооружения, но это не значит, что она "завтра" будет наносить удары по этим предприятиям.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее отмечал
, что Германия воспринимает главу киевского режима Владимира Зеленского в качестве послушного проводника интересов внешних спонсоров, а Украину – как лабораторную мышь и дешевый сборочный цех своей продукции.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: