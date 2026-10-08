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Где в Крыму в четверг не будет воды из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 08.10.2026
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Где в Крыму в четверг не будет воды из-за аварии на сетях
Где в Крыму в четверг не будет воды из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 08.10.2026
Где в Крыму в четверг не будет воды из-за аварии на сетях
В Крыму в четверг не будет воды в ряде населенных пунктов в пяти районах республики из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в ГУП РК "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 08.10.2026
2026-10-08T08:58
2026-10-08T08:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в четверг не будет воды в ряде населенных пунктов в пяти районах республики из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в ГУП РК "Вода Крыма".По данным предприятия, из-за аварий на сетях "Крымэнерго" воды не будет в селах Красный Мак, Залесное, Холмовка и пгт Куйбышево Бахчисарайского района.Также причиной ограничения водоснабжения в городе Саки называется авария на электросетях. В списке около двадцати улиц и переулков: ул. 9-ти Героев, пер. Трудовой и ул.Трудовая, пер. Военный, ул. Гоголя, ул. Тертышного, ул. Терешковой, ул. Первомайская, пер. Пионерский и ул. Пионерская, пер. Ковалева, ул. Комсомольская, ул. Мичурина, ул. Тимирязева, Михайловское шоссе, Евпаторийское шоссе №80,80-а,80-б, ул. Симферопольская.Точное время действия ограничений в этих населенных пунктах не указано.Кроме того, ограничения коснутся Джанкойского района, где воды не будет ориентировочно до 12 часов в городе Джанкой частично на ул. Федора Приходько, ул. Маяковского и пер. Матросова.Также, согласно данным учреждения, до 17-00 может не быть воды в пгт Мирный в Евпаторийском районе (ул.Школьная №2,14-А , пр.Мира №3,4,5) и в селе Ишунь Красноперекопского района (ул. Баранова, ул. Вишневая, ул. Горького, ул. Дубинина, ул. Есенина, ул. Железнодорожная, ул. Карла Маркса, ул. Комсомольская, ул. Лермонтова, ул. Леси Украинки, ул. Морская, ул. Пушкина, ул. Толстого и ул. Чапаева).Уточняется, что силами Красноперекопского филиала организован подвоз воды на некоторые улицы.Узнать актуальную информацию можно по телефонам диспетчерской: +7 (978) 877-44-90; +7 (979) 014-69-60.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ вновь атаковали объекты электроснабжения в Крыму В Бахчисарае электроэнергию планируют подавать по три часа в сутки Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зиме
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Где в Крыму в четверг не будет воды из-за аварии на сетях

В Крыму в четверг не будет воды в пяти районах из-за аварии на сетях

08:58 08.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллектаОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в четверг не будет воды в ряде населенных пунктов в пяти районах республики из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в ГУП РК "Вода Крыма".
"8 октября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", – сказано в сообщении.
По данным предприятия, из-за аварий на сетях "Крымэнерго" воды не будет в селах Красный Мак, Залесное, Холмовка и пгт Куйбышево Бахчисарайского района.
Также причиной ограничения водоснабжения в городе Саки называется авария на электросетях. В списке около двадцати улиц и переулков: ул. 9-ти Героев, пер. Трудовой и ул.Трудовая, пер. Военный, ул. Гоголя, ул. Тертышного, ул. Терешковой, ул. Первомайская, пер. Пионерский и ул. Пионерская, пер. Ковалева, ул. Комсомольская, ул. Мичурина, ул. Тимирязева, Михайловское шоссе, Евпаторийское шоссе №80,80-а,80-б, ул. Симферопольская.
Точное время действия ограничений в этих населенных пунктах не указано.
Кроме того, ограничения коснутся Джанкойского района, где воды не будет ориентировочно до 12 часов в городе Джанкой частично на ул. Федора Приходько, ул. Маяковского и пер. Матросова.
Также, согласно данным учреждения, до 17-00 может не быть воды в пгт Мирный в Евпаторийском районе (ул.Школьная №2,14-А , пр.Мира №3,4,5) и в селе Ишунь Красноперекопского района (ул. Баранова, ул. Вишневая, ул. Горького, ул. Дубинина, ул. Есенина, ул. Железнодорожная, ул. Карла Маркса, ул. Комсомольская, ул. Лермонтова, ул. Леси Украинки, ул. Морская, ул. Пушкина, ул. Толстого и ул. Чапаева).
Уточняется, что силами Красноперекопского филиала организован подвоз воды на некоторые улицы.
Узнать актуальную информацию можно по телефонам диспетчерской: +7 (978) 877-44-90; +7 (979) 014-69-60.
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