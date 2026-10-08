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Фильмы для "Разговоров о важном" со школьниками создают с помощью ИИ
Фильмы для "Разговоров о важном" со школьниками создают с помощью ИИ - РИА Новости Крым, 08.10.2026
Фильмы для "Разговоров о важном" со школьниками создают с помощью ИИ
Фильмы для занятий "Разговоры о важном", которые еженедельно проходят в школах России, создаются с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом... РИА Новости Крым, 08.10.2026
2026-10-08T12:36
2026-10-08T12:36
2026-10-08T12:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Фильмы для занятий "Разговоры о важном", которые еженедельно проходят в школах России, создаются с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.Митрополит Тихон отметил, что над фильмами работают сценаристы, художники, режиссеры, продюсеры, проводится кастинг и многократная редактура, а инструментом изображения выступает искусственный интеллект. По его словам, в России работают одни из лучших специалистов по видеоконтенту с использованием ИИ. Владыка отметил, что новые технологии могут вызывать раздражение, но это уже реальность, а главное - доверять человеку, который представляет материал.В епархии уточнили, что митрополит Тихон является идеологом и автором сценариев большинства фильмов для "Разговоров о важном". Производством роликов занимается Фонд гуманитарных проектов по поручению Минпросвещения РФ. Каждый 10-минутный фильм создается не менее трех месяцев.Ранее сообщалось, что со второй четверти 2026/27 учебного года во всех школах России планируется ввести новый курс" Искусственный интеллект и информационная безопасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новшества в школьной программе начнут действовать по всей России с 1 сентябряМинпросвещения РФ планирует ввести во всех школах новый курс по ИИРоссийским школам направили обновленный список внеурочных занятий
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искусственный интеллект, тихон шевкунов, крымская митрополия, крым, новости крыма, школа
Фильмы для "Разговоров о важном" со школьниками создают с помощью ИИ
Фильмы для занятий "Разговоры о важном" со школьниками создают с помощью ИИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Фильмы для занятий "Разговоры о важном", которые еженедельно проходят в школах России, создаются с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
"Это огромная работа. Наша задача - донести материал так, чтобы человек почувствовал, чтобы это осталось в нем зерном, и это зерно стало расти", – привели его слова в Симферопольской и Крымской епархии.
Митрополит Тихон отметил, что над фильмами работают сценаристы, художники, режиссеры, продюсеры, проводится кастинг и многократная редактура, а инструментом изображения выступает искусственный интеллект. По его словам, в России работают одни из лучших специалистов по видеоконтенту с использованием ИИ. Владыка отметил, что новые технологии могут вызывать раздражение, но это уже реальность, а главное - доверять человеку, который представляет материал.
В епархии уточнили, что митрополит Тихон является идеологом и автором сценариев большинства фильмов для "Разговоров о важном". Производством роликов занимается Фонд гуманитарных проектов по поручению Минпросвещения РФ. Каждый 10-минутный фильм создается не менее трех месяцев.
Ранее сообщалось, что со второй четверти 2026/27 учебного года во всех школах России планируется ввести новый курс
" Искусственный интеллект и информационная безопасность".
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