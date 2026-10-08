Рейтинг@Mail.ru
Фильмы для "Разговоров о важном" со школьниками создают с помощью ИИ - РИА Новости Крым, 08.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261008/filmy-dlya-razgovorov-o-vazhnom-so-shkolnikami-sozdayut-s-pomoschyu-ii-1160044376.html
Фильмы для "Разговоров о важном" со школьниками создают с помощью ИИ
Фильмы для "Разговоров о важном" со школьниками создают с помощью ИИ - РИА Новости Крым, 08.10.2026
Фильмы для "Разговоров о важном" со школьниками создают с помощью ИИ
Фильмы для занятий "Разговоры о важном", которые еженедельно проходят в школах России, создаются с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом... РИА Новости Крым, 08.10.2026
2026-10-08T12:36
2026-10-08T12:36
искусственный интеллект
тихон шевкунов
крымская митрополия
крым
новости крыма
школа
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/08/1148598699_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3d1ebf22dce15af9836546ce4af2f3b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Фильмы для занятий "Разговоры о важном", которые еженедельно проходят в школах России, создаются с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.Митрополит Тихон отметил, что над фильмами работают сценаристы, художники, режиссеры, продюсеры, проводится кастинг и многократная редактура, а инструментом изображения выступает искусственный интеллект. По его словам, в России работают одни из лучших специалистов по видеоконтенту с использованием ИИ. Владыка отметил, что новые технологии могут вызывать раздражение, но это уже реальность, а главное - доверять человеку, который представляет материал.В епархии уточнили, что митрополит Тихон является идеологом и автором сценариев большинства фильмов для "Разговоров о важном". Производством роликов занимается Фонд гуманитарных проектов по поручению Минпросвещения РФ. Каждый 10-минутный фильм создается не менее трех месяцев.Ранее сообщалось, что со второй четверти 2026/27 учебного года во всех школах России планируется ввести новый курс" Искусственный интеллект и информационная безопасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новшества в школьной программе начнут действовать по всей России с 1 сентябряМинпросвещения РФ планирует ввести во всех школах новый курс по ИИРоссийским школам направили обновленный список внеурочных занятий
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/08/1148598699_51:0:1011:720_1920x0_80_0_0_8138552a1c94abec00d6c317676fe1b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
искусственный интеллект, тихон шевкунов, крымская митрополия, крым, новости крыма, школа
Фильмы для "Разговоров о важном" со школьниками создают с помощью ИИ

Фильмы для занятий "Разговоры о важном" со школьниками создают с помощью ИИ

12:36 08.10.2026
 
© РИА Новости . Сгенерировано ИИИскусственный интеллект. Архивное фото
Искусственный интеллект. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Фильмы для занятий "Разговоры о важном", которые еженедельно проходят в школах России, создаются с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
"Это огромная работа. Наша задача - донести материал так, чтобы человек почувствовал, чтобы это осталось в нем зерном, и это зерно стало расти", – привели его слова в Симферопольской и Крымской епархии.
Митрополит Тихон отметил, что над фильмами работают сценаристы, художники, режиссеры, продюсеры, проводится кастинг и многократная редактура, а инструментом изображения выступает искусственный интеллект. По его словам, в России работают одни из лучших специалистов по видеоконтенту с использованием ИИ. Владыка отметил, что новые технологии могут вызывать раздражение, но это уже реальность, а главное - доверять человеку, который представляет материал.
В епархии уточнили, что митрополит Тихон является идеологом и автором сценариев большинства фильмов для "Разговоров о важном". Производством роликов занимается Фонд гуманитарных проектов по поручению Минпросвещения РФ. Каждый 10-минутный фильм создается не менее трех месяцев.
Ранее сообщалось, что со второй четверти 2026/27 учебного года во всех школах России планируется ввести новый курс" Искусственный интеллект и информационная безопасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новшества в школьной программе начнут действовать по всей России с 1 сентября
Минпросвещения РФ планирует ввести во всех школах новый курс по ИИ
Российским школам направили обновленный список внеурочных занятий
 
Искусственный интеллектТихон ШевкуновКрымская митрополияКрымНовости КрымаШкола
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:45Как продвигается ремонт парка "Ясная поляна" в Гаспре
13:32Крымскому колледжу присвоили имя Алексея Абрикосова
13:25Сколько украинцев выступают за переговоры и уступки территорий – опрос
13:15Очередь на Крымский мост растет – сколько ждать проезда
13:01Южная Корея отзывает своего посла с Украины
12:51ВСУ в кольце окружения – Киев продолжает нести катастрофические потери
12:36Фильмы для "Разговоров о важном" со школьниками создают с помощью ИИ
12:26БПЛА-перехватчики "Днепра" уничтожают вражескую технику на подлете
12:08Для Азовского и Черного морей построят специальные пассажирские суда
11:50В Харьковской области под контроль армии России перешел еще один населенный пункт
11:46В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВСУ
11:34Реконструкция очистных в Форосе – когда закончат работы
11:17Дело о покушении на Аксенова: фигуранты получили от 19 до 27 лет
11:08Германия передаст Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков
10:55Как будет проходить проверка системы оповещения в Севастополе
10:43Крымчане смогут установить дома солнечные батареи благодаря господдержке
10:28В Киеве введены аварийные отключения света и начались проблемы с водой
10:07Высокая пожарная опасность объявлена в трех районах Крыма
09:56Семиэтажный жилой дом обрушился в Стамбуле – под завалами люди
09:43Пожар в дата-центре "Яндекса": часть сервисов работает с перебоями
Лента новостейМолния