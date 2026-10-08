https://crimea.ria.ru/20261008/dlya-azovskogo-i-chernogo-morey-postroyat-spetsialnye-passazhirskie-suda-1160042880.html

Для Азовского и Черного морей построят специальные пассажирские суда

Для Азовского и Черного морей построят специальные пассажирские суда - РИА Новости Крым, 08.10.2026

Для Азовского и Черного морей построят специальные пассажирские суда

Для Азовского и Черного морей построят специальные суда для пассажирских перевозок и туризма. Об этом заявил генеральный директор Объединенной судостроительной... РИА Новости Крым, 08.10.2026

2026-10-08T12:08

2026-10-08T12:08

2026-10-08T12:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Для Азовского и Черного морей построят специальные суда для пассажирских перевозок и туризма. Об этом заявил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.По словам Пучкова, в 2025 году корпорация завершила проект по строительству современных скоростных пассажирских судов катамаранного класса для Северо-Западного региона.Гендиректор корпорации выразил уверенность в том, что новые суда будут способствовать развитию туризма и пассажирских перевозок на юге России.Пучков отметил, что 2025 год был для корпорации рекордным с точки зрения объемов поставки судов и кораблей."Мы передали самое большое количество судов за всю историю существования Объединенной судостроительной корпорации", – подчеркнул он.Ранее сообщалось, что в Крыму начали действовать новые правила аттестации на право управления маломерными судами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нельзя ночью и без жилета - что изменилось для маломерных судов в КрымуБезопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить вниманиеВ Крыму изменят правила катания на сап-досках – что важно знать туристам

черное море

азовское море

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2026

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черное море, азовское море, туризм, михаил мишустин, морской транспорт, новости