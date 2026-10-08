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Деньги могли уйти ВСУ: жительница Севастополя едва не совершила госизмену

Деньги могли уйти ВСУ: жительница Севастополя едва не совершила госизмену - РИА Новости Крым, 08.10.2026

Деньги могли уйти ВСУ: жительница Севастополя едва не совершила госизмену

УФСБ России по Республике Крым объявило сотруднице топливно-энергетического комплекса в Севастополе официальное предостережение из-за риска совершения... РИА Новости Крым, 08.10.2026

2026-10-08T09:32

2026-10-08T09:32

2026-10-08T09:32

украина

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севастополь

закон и право

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. УФСБ России по Республике Крым объявило сотруднице топливно-энергетического комплекса в Севастополе официальное предостережение из-за риска совершения государственной измены после того, как женщина пыталась перевести деньги на Украину. Об этом сообщили в ведомстве."Установлено, что гражданка 1972 года рождения, работающая в газовой сфере топливно-энергетического комплекса, поддерживала контакты с лицами, находящимися на территории Украины. Женщина планировала перевести денежные средства, которые впоследствии могли быть использованы для финансирования деятельности в интересах украинской стороны", – сообщили в УФСБ.Отмечается, что намерения женщины выявили сотрудники органов безопасности до момента реализации ею задуманного.В УФСБ напомнили, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, которая направлена против безопасности РФ, может повлечь уголовную ответственность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передавал СБУ данные о системах ПВО: житель Крыма ответит за госизменуДвух севастопольцев будут судить за хранение контрафактных сигарет на 15 млнРоссиянин готовил теракт против работников военного предприятия в Тамбове

украина

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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