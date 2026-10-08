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Деньги могли уйти ВСУ: жительница Севастополя едва не совершила госизмену
Деньги могли уйти ВСУ: жительница Севастополя едва не совершила госизмену - РИА Новости Крым, 08.10.2026
Деньги могли уйти ВСУ: жительница Севастополя едва не совершила госизмену
УФСБ России по Республике Крым объявило сотруднице топливно-энергетического комплекса в Севастополе официальное предостережение из-за риска совершения... РИА Новости Крым, 08.10.2026
2026-10-08T09:32
2026-10-08T09:32
2026-10-08T09:32
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. УФСБ России по Республике Крым объявило сотруднице топливно-энергетического комплекса в Севастополе официальное предостережение из-за риска совершения государственной измены после того, как женщина пыталась перевести деньги на Украину. Об этом сообщили в ведомстве."Установлено, что гражданка 1972 года рождения, работающая в газовой сфере топливно-энергетического комплекса, поддерживала контакты с лицами, находящимися на территории Украины. Женщина планировала перевести денежные средства, которые впоследствии могли быть использованы для финансирования деятельности в интересах украинской стороны", – сообщили в УФСБ.Отмечается, что намерения женщины выявили сотрудники органов безопасности до момента реализации ею задуманного.В УФСБ напомнили, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, которая направлена против безопасности РФ, может повлечь уголовную ответственность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передавал СБУ данные о системах ПВО: житель Крыма ответит за госизменуДвух севастопольцев будут судить за хранение контрафактных сигарет на 15 млнРоссиянин готовил теракт против работников военного предприятия в Тамбове
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РИА Новости Крым
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Деньги могли уйти ВСУ: жительница Севастополя едва не совершила госизмену
УФСБ объявлено предостережение жительнице Севастополя из-за риска совершения госизмены
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. УФСБ России по Республике Крым объявило сотруднице топливно-энергетического комплекса в Севастополе официальное предостережение из-за риска совершения государственной измены после того, как женщина пыталась перевести деньги на Украину. Об этом сообщили в ведомстве.
"Установлено, что гражданка 1972 года рождения, работающая в газовой сфере топливно-энергетического комплекса, поддерживала контакты с лицами, находящимися на территории Украины. Женщина планировала перевести денежные средства, которые впоследствии могли быть использованы для финансирования деятельности в интересах украинской стороны", – сообщили в УФСБ.
Отмечается, что намерения женщины выявили сотрудники органов безопасности до момента реализации ею задуманного.
"В результате проведенных мероприятий противоправные действия были своевременно пресечены. Ей объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению органов ФСБ", – добавили в ведомстве.
В УФСБ напомнили, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, которая направлена против безопасности РФ, может повлечь уголовную ответственность.
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