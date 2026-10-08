https://crimea.ria.ru/20261008/den-rozhdeniya-mariny-tsvetaevoy--infografika-1160020926.html

День рождения Марины Цветаевой – инфографика

День рождения Марины Цветаевой – инфографика - РИА Новости Крым, 08.10.2026

День рождения Марины Цветаевой – инфографика

8 октября 1892 года в Москве родилась Марина Цветаева. Сама поэтесса отмечала день рождения 9 октября. Ее отец был ученым-историком, создателем и первым... РИА Новости Крым, 08.10.2026

2026-10-08T06:40

2026-10-08T06:40

2026-10-08T06:40

инфографика

культура

искусство

марина цветаева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. 8 октября 1892 года в Москве родилась Марина Цветаева. Сама поэтесса отмечала день рождения 9 октября. Ее отец был ученым-историком, создателем и первым директором Музея изящных искусств имени императора Александра III при Московском императорском университете (ныне Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина). Мать была пианисткой.Марина Цветаева занималась в музыкальном училище, а писать стихи начала в шестилетнем возрасте. В 1910 году она, сменив три московские гимназии за три года, оставила учебу. В том же году на личные средства она издала в столичной типографии Анатолия Мамонтова свой первый сборник стихов – "Вечерний альбом".О жизненном и творческом пути русской поэтессы – инфографика РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфографика, культура, искусство , марина цветаева