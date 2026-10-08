https://crimea.ria.ru/20261008/delo-o-pokushenii-na-aksenova-figuranty-poluchili-ot-19-do-27-let-1160041923.html

Дело о покушении на Аксенова: фигуранты получили от 19 до 27 лет

Дело о покушении на Аксенова: фигуранты получили от 19 до 27 лет - РИА Новости Крым, 08.10.2026

Дело о покушении на Аксенова: фигуранты получили от 19 до 27 лет

Шестеро фигурантов уголовного дела о подготовке покушений на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя Госсовета республики Владимира Константинова и экс-мэра... РИА Новости Крым, 08.10.2026

2026-10-08T11:17

2026-10-08T11:17

2026-10-08T11:43

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

суд

приговор

покушение

сергей аксенов

владимир константинов

янина павленко

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Шестеро фигурантов уголовного дела о подготовке покушений на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя Госсовета республики Владимира Константинова и экс-мэра Ялты Янину Павленко получили от 19 до 27 лет лишения свободы. Приговор вынес в четверг Южный окружной военный суд, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.В зависимости от роли в совершенных преступлениях, фигуранты признаны виновными в государственной измене, организации террористического сообщества и участие в нем, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, совершении и подготовке терактов, контрабанде и незаконном обороте взрывчатых веществ. Как уточнили в пресс-службе Южного окружного военного суда, в 2022 году сотрудники украинской военной разведки создали в Крыму преступное сообщество. Его участникам поставили задачу осуществить теракты против главы Крыма Сергея Аксенова, председателя Государственного совета республики Владимира Константинова, а также Янины Павленко, которая на тот момент возглавляла администрацию Ялты.Осуществить покушения планировалось путем подрывов самодельных бомб. Также объектами посягательств ОПГ должны были стать военнослужащий Министерства обороны РФ и пути железнодорожного сообщения "Крымской железной дороги".Руководитель преступной группы поручил сообщникам вести наблюдение за маршрутами и служебными автомобилями объектов покушений. Также фигуранты хранили у себя самодельные взрывные устройства, которые планировалось использовать для совершения терактов. Как установило следствие, в конце 2022 - начале 2023 года они завезли из Болгарии в РФ самодельные взрывные устройства, закамуфлированные под бытовые электроплиты. В России их переправляли к местам планируемых терактов транспортными компаниями.Одному из участников группы удалось осуществить подрыв ж/д путей, в результате которого был причинен значительный имущественный ущерб с повреждением опорной рельсы. В мае 2023 года злоумышленников задержали сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю. Лидер террористического сообщества и его подельник, который осуществил подрыв ж/д путей, получили по 27 лет лишения свободы каждому. Первые пять лет они проведут в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, им назначены штрафы в размере 700 тысяч и 600 тысяч рублей соответственно. Еще трое фигурантов-мужчин приговорены к 23, 20 и 19 годам лишения свободы соответственно. Всем троим предстоит провести первые четыре года в тюрьме, после чего отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Каждому назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. Еще две женщины, являющиеся фигурантками уголовного дела, признаны виновными в преступлениях, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ. Они получили 5,5 года и 5 лет лишения свободы условно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), суд, приговор, покушение, сергей аксенов, владимир константинов, янина павленко, всу (вооруженные силы украины), новости, крым, новости крыма