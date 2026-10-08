https://crimea.ria.ru/20261008/bpla-perekhvatchiki-dnepra-unichtozhayut-vrazheskuyu-tekhniku-na-podlete-1160038756.html

БПЛА-перехватчики "Днепра" уничтожают вражескую технику на подлете

БПЛА-перехватчики "Днепра" уничтожают вражескую технику на подлете - РИА Новости Крым, 08.10.2026

БПЛА-перехватчики "Днепра" уничтожают вражескую технику на подлете

Расчеты FPV-дронов-перехватчиков 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" успешно противостоят в воздухе врагу, который не прекращает безуспешные... РИА Новости Крым, 08.10.2026

2026-10-08T12:26

2026-10-08T12:26

2026-10-08T12:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Расчеты FPV-дронов-перехватчиков 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" успешно противостоят в воздухе врагу, который не прекращает безуспешные попытки поразить российские подразделения, обороняющие левый берег Днепра в Херсонской области и дистанционно минировать дороги в тыловых районах. Об этом рассказали в Минобороны РФ.По информации ведомства, высокоманевренные беспилотники-перехватчики группировки войск "Днепр" максимально контролируют воздушное пространство над левобережьем Херсонщины, перекрывая небо от пролета средств воздушной разведки и нападения ВСУ вглубь территории региона.Для перехвата целей на дальних подступах, на безопасном расстоянии от позиций подразделений и населенных пунктов, российские бойцы создают на самых опасных участках воздушные заслоны.В ведомстве уточнили, что боевые расчеты БПЛА-перехватчиков "Днепра" несут непрерывное дежурство в режиме "быстрого старта"."Перехватчик взлетел за секунды после обнаружения цели, произвел ее распознавание, совершил заход и уничтожил ее", – уточнили в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские опорные пункты и техника поражены в Запорожской области Псковские десантники уничтожили украинскую технику в районе Доброполья На пути в Одессу разбит еще один сухогруз

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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