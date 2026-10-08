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В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВСУ

В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости Крым, 08.10.2026

В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВСУ

Российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 08.10.2026

2026-10-08T11:46

2026-10-08T11:46

2026-10-08T11:58

безэкипажные катера

черное море

министерство обороны рф

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Ранее сообщалось, что российские беспилотники разбили еще одно морское судно с грузом для ВСУ под Одессой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Псковские десантники уничтожили украинскую технику в районе ДобропольяУкраинские опорные пункты и техника поражены в Запорожской областиВ Киеве введены аварийные отключения света и начались проблемы с водой

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безэкипажные катера, черное море, министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины)