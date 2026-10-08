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В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости Крым, 08.10.2026
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В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВСУ
В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости Крым, 08.10.2026
В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВСУ
Российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 08.10.2026
2026-10-08T11:46
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безэкипажные катера
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Ранее сообщалось, что российские беспилотники разбили еще одно морское судно с грузом для ВСУ под Одессой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Псковские десантники уничтожили украинскую технику в районе ДобропольяУкраинские опорные пункты и техника поражены в Запорожской областиВ Киеве введены аварийные отключения света и начались проблемы с водой
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безэкипажные катера, черное море, министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины)
В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВСУ

Силы Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер

11:46 08.10.2026 (обновлено: 11:58 08.10.2026)
 
© Министерство обороны РФОператоры FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
Операторы FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер Военно-морских сил Украины", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские беспилотники разбили еще одно морское судно с грузом для ВСУ под Одессой.
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Безэкипажные катераЧерное мореМинистерство обороны РФНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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