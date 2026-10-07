https://crimea.ria.ru/20261007/zhitelyam-novykh-regionov-rossii-budet-legche-poluchit-pensiyu-1160028726.html

Жителям новых регионов России будет легче получить пенсию

Жителям новых регионов России будет легче получить пенсию - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Жителям новых регионов России будет легче получить пенсию

Правительство РФ рассмотрело корректировки в федеральный закон о пенсионном обеспечении в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской... РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T17:55

2026-10-07T17:55

2026-10-07T17:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Правительство РФ рассмотрело корректировки в федеральный закон о пенсионном обеспечении в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Поправки подготовлены по поручению главы государства Владимира Путина. Об этом говорилось в среду, 7 октября, в ходе заседания правительства России.Корректировки касаются граждан, ранее проходивших военную или приравненную к ней службу, у которых сейчас нет возможности подтвердить эти периоды соответствующими документами, чтобы включить их в страховой стаж при назначении пенсии.Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, важно и дальше при необходимости донастраивать законодательство, чтобы у людей, проживающих на новых территориях РФ, были все социальные гарантии."В рамках масштабной программы мы реализуем широкий комплекс мероприятий, которые направлены на интеграцию этих субъектов в единое общероссийское экономическое, образовательное, правовое пространство. И конечно, социальное", – подчеркнул Мишустин.Ранее сообщалось, что правительство России дополнительно направит более 8,2 миллиарда рублей на пенсионное обеспечение жителей новых регионов. Средства предусмотрены в федеральном бюджете и будут предоставлены субъектам в форме дотаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские пенсии оформили почти 2 млн жителей новых регионовКабмин направит 5,8 млрд рублей пенсионерам Донбасса и НовороссииВ Крыму проиндексировали пенсии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, новые регионы россии, пенсия, правительство россии