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Жителям новых регионов России будет легче получить пенсию
Жителям новых регионов России будет легче получить пенсию - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Жителям новых регионов России будет легче получить пенсию
Правительство РФ рассмотрело корректировки в федеральный закон о пенсионном обеспечении в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T17:55
2026-10-07T17:55
2026-10-07T17:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Правительство РФ рассмотрело корректировки в федеральный закон о пенсионном обеспечении в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Поправки подготовлены по поручению главы государства Владимира Путина. Об этом говорилось в среду, 7 октября, в ходе заседания правительства России.Корректировки касаются граждан, ранее проходивших военную или приравненную к ней службу, у которых сейчас нет возможности подтвердить эти периоды соответствующими документами, чтобы включить их в страховой стаж при назначении пенсии.Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, важно и дальше при необходимости донастраивать законодательство, чтобы у людей, проживающих на новых территориях РФ, были все социальные гарантии."В рамках масштабной программы мы реализуем широкий комплекс мероприятий, которые направлены на интеграцию этих субъектов в единое общероссийское экономическое, образовательное, правовое пространство. И конечно, социальное", – подчеркнул Мишустин.Ранее сообщалось, что правительство России дополнительно направит более 8,2 миллиарда рублей на пенсионное обеспечение жителей новых регионов. Средства предусмотрены в федеральном бюджете и будут предоставлены субъектам в форме дотаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские пенсии оформили почти 2 млн жителей новых регионовКабмин направит 5,8 млрд рублей пенсионерам Донбасса и НовороссииВ Крыму проиндексировали пенсии
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РИА Новости Крым
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новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, новые регионы россии, пенсия, правительство россии
Жителям новых регионов России будет легче получить пенсию
Проходившим военную службу жителям новых регионов будет легче подтвердить страховой стаж
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Правительство РФ рассмотрело корректировки в федеральный закон о пенсионном обеспечении в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Поправки подготовлены по поручению главы государства Владимира Путина. Об этом говорилось в среду, 7 октября, в ходе заседания правительства России.
Корректировки касаются граждан, ранее проходивших военную или приравненную к ней службу, у которых сейчас нет возможности подтвердить эти периоды соответствующими документами, чтобы включить их в страховой стаж при назначении пенсии.
"Законопроект закрепляет дополнительные полномочия за межведомственной комиссией по трудовым, пенсионным и социальным правам, которая станет рассматривать обращения жителей воссоединенных регионов по таким вопросам, что позволит защитить их права", – пояснили в правительстве.
Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, важно и дальше при необходимости донастраивать законодательство, чтобы у людей, проживающих на новых территориях РФ, были все социальные гарантии.
"В рамках масштабной программы мы реализуем широкий комплекс мероприятий, которые направлены на интеграцию этих субъектов в единое общероссийское экономическое, образовательное, правовое пространство. И конечно, социальное", – подчеркнул Мишустин.
Ранее сообщалось, что правительство России дополнительно направит
более 8,2 миллиарда рублей на пенсионное обеспечение жителей новых регионов. Средства предусмотрены в федеральном бюджете и будут предоставлены субъектам в форме дотаций.
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