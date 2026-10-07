https://crimea.ria.ru/20261007/zagryazneniy-v-chernom-more-u-beregov-sochi-posle-pozhara-na-tankere-na-vyyavili-1160012980.html

Загрязнений в Черном море у берегов Сочи после пожара на танкере не выявили

Загрязнений в Черном море у берегов Сочи после пожара на танкере не выявили - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Загрязнений в Черном море у берегов Сочи после пожара на танкере не выявили

Загрязнений в Черном море после пожара на нефтяном танкере Aframax Rio вечером во вторник не выявлено. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T11:22

2026-10-07T11:22

2026-10-07T12:29

черное море

танкер

происшествия

пожар

роспотребнадзор

сочи

качество воздуха

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Загрязнений в Черном море после пожара на нефтяном танкере Aframax Rio вечером во вторник не выявлено. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.Во вторник в акватории Черного моря произошло возгорание танкера с нефтью. По данным Минтранса России, судно, которое следовало под флагом Либерии, было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа (граждане Индии) спасены, по предварительной информации пострадавших нет. На данный момент происходит открытое горение нефти - начать тушение в таких условиях пока невозможно. В Сочи из-за горящего в Черном море танкера ограничили доступ на набережные и пляжи.По данным ведомства, танкер Aframax Rio был загружен нефтепродуктами. Данных о разливе и угрозе береговой линии нет, уточнили в Росприроднадзоре.По поручению главы Сочи Андрея Прошунина специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей ведет круглосуточное наблюдение за качеством атмосферного воздуха на курорте, сообщили в администрации города."В течение ночи и утра 7 октября специалисты исследовали уровень загрязнения среды по восьми контролируемым показателям", - говорится в сообщении.По данным, полученным с пунктов наблюдения, во всех районах Сочи превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано. Наблюдение за качеством атмосферного воздуха продолжается, добавили в администрации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

сочи

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, танкер, происшествия, пожар, роспотребнадзор, сочи, качество воздуха, новости