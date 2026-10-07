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Загрязнений в Черном море у берегов Сочи после пожара на танкере не выявили - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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Загрязнений в Черном море у берегов Сочи после пожара на танкере не выявили
Загрязнений в Черном море у берегов Сочи после пожара на танкере не выявили - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Загрязнений в Черном море у берегов Сочи после пожара на танкере не выявили
Загрязнений в Черном море после пожара на нефтяном танкере Aframax Rio вечером во вторник не выявлено. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T11:22
2026-10-07T12:29
черное море
танкер
происшествия
пожар
роспотребнадзор
сочи
качество воздуха
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Загрязнений в Черном море после пожара на нефтяном танкере Aframax Rio вечером во вторник не выявлено. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.Во вторник в акватории Черного моря произошло возгорание танкера с нефтью. По данным Минтранса России, судно, которое следовало под флагом Либерии, было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа (граждане Индии) спасены, по предварительной информации пострадавших нет. На данный момент происходит открытое горение нефти - начать тушение в таких условиях пока невозможно. В Сочи из-за горящего в Черном море танкера ограничили доступ на набережные и пляжи.По данным ведомства, танкер Aframax Rio был загружен нефтепродуктами. Данных о разливе и угрозе береговой линии нет, уточнили в Росприроднадзоре.По поручению главы Сочи Андрея Прошунина специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей ведет круглосуточное наблюдение за качеством атмосферного воздуха на курорте, сообщили в администрации города."В течение ночи и утра 7 октября специалисты исследовали уровень загрязнения среды по восьми контролируемым показателям", - говорится в сообщении.По данным, полученным с пунктов наблюдения, во всех районах Сочи превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано. Наблюдение за качеством атмосферного воздуха продолжается, добавили в администрации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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черное море, танкер, происшествия, пожар, роспотребнадзор, сочи, качество воздуха, новости
Загрязнений в Черном море у берегов Сочи после пожара на танкере не выявили

Роспотребнадзор не выявил загрязнений в море у берегов Сочи после пожара на танкере

11:22 07.10.2026 (обновлено: 12:29 07.10.2026)
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПляж в Сочи
Пляж в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости . Артур Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Загрязнений в Черном море после пожара на нефтяном танкере Aframax Rio вечером во вторник не выявлено. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Во вторник в акватории Черного моря произошло возгорание танкера с нефтью. По данным Минтранса России, судно, которое следовало под флагом Либерии, было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа (граждане Индии) спасены, по предварительной информации пострадавших нет. На данный момент происходит открытое горение нефти - начать тушение в таких условиях пока невозможно. В Сочи из-за горящего в Черном море танкера ограничили доступ на набережные и пляжи.
"Росприроднадзор осуществляет наблюдение за береговой полосой и акваторией Черного моря после пожара на танкере. Факты загрязнения в настоящее время отсутствуют", - говорится в сообщении ведомства.
По данным ведомства, танкер Aframax Rio был загружен нефтепродуктами. Данных о разливе и угрозе береговой линии нет, уточнили в Росприроднадзоре.
По поручению главы Сочи Андрея Прошунина специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей ведет круглосуточное наблюдение за качеством атмосферного воздуха на курорте, сообщили в администрации города.
"В течение ночи и утра 7 октября специалисты исследовали уровень загрязнения среды по восьми контролируемым показателям", - говорится в сообщении.
По данным, полученным с пунктов наблюдения, во всех районах Сочи превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано. Наблюдение за качеством атмосферного воздуха продолжается, добавили в администрации.
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Черное мореТанкерПроисшествияПожарРоспотребнадзорСочиКачество воздухаНовости
 
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