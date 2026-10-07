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За два часа очередь на Крымском мосту выросла более чем в два раза

За два часа очередь на Крымском мосту выросла более чем в два раза - РИА Новости Крым, 07.10.2026

За два часа очередь на Крымском мосту выросла более чем в два раза

Очередь на Крымский мост перед пунктами досмотра со стороны Керчи за два часа выросла более чем в два раза. Об этом сообщает канал оперативной информации об... РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T14:13

2026-10-07T14:13

2026-10-07T14:13

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

очереди на крымском мосту

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост перед пунктами досмотра со стороны Керчи за два часа выросла более чем в два раза. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.По состоянию на 12:00 в среду перед пунктами досмотра со стороны Керчи находилось 50 автомобилей.Вместе с тем, со стороны Тамани проезд по-прежнему свободен.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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