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За два часа очередь на Крымском мосту выросла более чем в два раза
За два часа очередь на Крымском мосту выросла более чем в два раза - РИА Новости Крым, 07.10.2026
За два часа очередь на Крымском мосту выросла более чем в два раза
Очередь на Крымский мост перед пунктами досмотра со стороны Керчи за два часа выросла более чем в два раза. Об этом сообщает канал оперативной информации об... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T14:13
2026-10-07T14:13
2026-10-07T14:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост перед пунктами досмотра со стороны Керчи за два часа выросла более чем в два раза. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.По состоянию на 12:00 в среду перед пунктами досмотра со стороны Керчи находилось 50 автомобилей.Вместе с тем, со стороны Тамани проезд по-прежнему свободен.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, транспорт, очереди на крымском мосту, новости крыма, крым, логистика
За два часа очередь на Крымском мосту выросла более чем в два раза
На Крымском мосту в очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи находятся 120 авто
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост перед пунктами досмотра со стороны Керчи за два часа выросла более чем в два раза. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
По состоянию на 12:00 в среду перед пунктами досмотра со стороны Керчи находилось 50 автомобилей.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 120 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, со стороны Тамани проезд по-прежнему свободен.
Ранее были опубликованы обновленные правила
проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.
При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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