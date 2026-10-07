Взрывы гремят в Киеве - город частично остался без света и воды
Киев частично остался без света и воды в результате взрывов
20:11 07.10.2026 (обновлено: 20:13 07.10.2026)
© AP Photo Efrem LukatskyАвтомобили светят фарами во время отключения электроэнергии в центре Киева
© AP Photo Efrem Lukatsky
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Киеве начались проблемы с электричеством и водоснабжением в результате взрывов, в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают местные власти и украинские СМИ.
"Из-за проблемы с электричеством частично обесточены водопроводные насосные станции. На правом берегу города перебои с водоснабжением. Энергетики работают над восстановлением", - сообщил мэр Кличко.
В Киевской городской военной администрации вечером в среду сообщили, что в горожде работает ПВО.
По информации энергоснабжающей компании ДТЭК, в украинской столице и области по команде Укрэнерго введены экстренные отключения электричества.
В среду в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ ночью нанесли удары по ряду предприятий военно-промышленного комплекса Украины. В их числе "Киевский картонно-бумажный комбинат" в Обухове на Киевщине, на базе которого было организовано производство и хранение крылатых ракет FP-5 "Фламинго" и комплектующих к ним. Также поражены предприятия "Умные боеприпасы" и "Фанплит" по сборке крылатых и оперативно-тактических ракет.
4 октября Министерство обороны России заявило, что ВС РФ усилят удары по объектам на Украине после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что ВСУ ужесточат удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.
3 октября МИД России в очередной раз предостерег иностранных граждан и дипломатов от пребывания на Украине и поездок на ее территорию, в том числе в Киев. В ведомстве подчеркнули, что российские военные продолжают системно наносить последовательные удары по объектам военного назначения на территории Украины в ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру РФ.
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