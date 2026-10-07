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Взрывы гремят в Киеве - город частично остался без света и воды

Взрывы гремят в Киеве - город частично остался без света и воды - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Взрывы гремят в Киеве - город частично остался без света и воды

В Киеве начались проблемы с электричеством и водоснабжением в результате взрывов, в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают местные власти и... РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T20:11

2026-10-07T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Киеве начались проблемы с электричеством и водоснабжением в результате взрывов, в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают местные власти и украинские СМИ.В Киевской городской военной администрации вечером в среду сообщили, что в горожде работает ПВО.По информации энергоснабжающей компании ДТЭК, в украинской столице и области по команде Укрэнерго введены экстренные отключения электричества.В среду в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ ночью нанесли удары по ряду предприятий военно-промышленного комплекса Украины. В их числе "Киевский картонно-бумажный комбинат" в Обухове на Киевщине, на базе которого было организовано производство и хранение крылатых ракет FP-5 "Фламинго" и комплектующих к ним. Также поражены предприятия "Умные боеприпасы" и "Фанплит" по сборке крылатых и оперативно-тактических ракет.4 октября Министерство обороны России заявило, что ВС РФ усилят удары по объектам на Украине после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что ВСУ ужесточат удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.3 октября МИД России в очередной раз предостерег иностранных граждан и дипломатов от пребывания на Украине и поездок на ее территорию, в том числе в Киев. В ведомстве подчеркнули, что российские военные продолжают системно наносить последовательные удары по объектам военного назначения на территории Украины в ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не до эмоций: что значит заявление Минобороны РФ об усилении ударов по УкраинеУдары ВС РФ по мостам усиливают раскол в украинской элите – мнениеКиев в драматичной ситуации: Кличко сделал тяжелое признание

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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