Рейтинг@Mail.ru
Взрывы гремят в Киеве - город частично остался без света и воды - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261007/vzryvy-gremyat-v-kieve---gorod-chastichno-ostalsya-bez-sveta-i-vody-1160033822.html
Взрывы гремят в Киеве - город частично остался без света и воды
Взрывы гремят в Киеве - город частично остался без света и воды - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Взрывы гремят в Киеве - город частично остался без света и воды
В Киеве начались проблемы с электричеством и водоснабжением в результате взрывов, в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают местные власти и... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T20:11
2026-10-07T20:13
киев
киевская область
украина
удары по украине
новости сво
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/01/0b/1152307053_0:35:1024:611_1920x0_80_0_0_b97c1079576bad2454b2a22fe7a31d99.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Киеве начались проблемы с электричеством и водоснабжением в результате взрывов, в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают местные власти и украинские СМИ.В Киевской городской военной администрации вечером в среду сообщили, что в горожде работает ПВО.По информации энергоснабжающей компании ДТЭК, в украинской столице и области по команде Укрэнерго введены экстренные отключения электричества.В среду в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ ночью нанесли удары по ряду предприятий военно-промышленного комплекса Украины. В их числе "Киевский картонно-бумажный комбинат" в Обухове на Киевщине, на базе которого было организовано производство и хранение крылатых ракет FP-5 "Фламинго" и комплектующих к ним. Также поражены предприятия "Умные боеприпасы" и "Фанплит" по сборке крылатых и оперативно-тактических ракет.4 октября Министерство обороны России заявило, что ВС РФ усилят удары по объектам на Украине после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что ВСУ ужесточат удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.3 октября МИД России в очередной раз предостерег иностранных граждан и дипломатов от пребывания на Украине и поездок на ее территорию, в том числе в Киев. В ведомстве подчеркнули, что российские военные продолжают системно наносить последовательные удары по объектам военного назначения на территории Украины в ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не до эмоций: что значит заявление Минобороны РФ об усилении ударов по УкраинеУдары ВС РФ по мостам усиливают раскол в украинской элите – мнениеКиев в драматичной ситуации: Кличко сделал тяжелое признание
киев
киевская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/01/0b/1152307053_7:0:918:683_1920x0_80_0_0_de27c759743c2a99952392d00ef62656.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
киев, киевская область, украина, удары по украине, новости сво, новости
Взрывы гремят в Киеве - город частично остался без света и воды

Киев частично остался без света и воды в результате взрывов

20:11 07.10.2026 (обновлено: 20:13 07.10.2026)
 
© AP Photo Efrem LukatskyАвтомобили светят фарами во время отключения электроэнергии в центре Киева
Автомобили светят фарами во время отключения электроэнергии в центре Киева - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© AP Photo Efrem Lukatsky
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Киеве начались проблемы с электричеством и водоснабжением в результате взрывов, в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают местные власти и украинские СМИ.
"Из-за проблемы с электричеством частично обесточены водопроводные насосные станции. На правом берегу города перебои с водоснабжением. Энергетики работают над восстановлением", - сообщил мэр Кличко.
В Киевской городской военной администрации вечером в среду сообщили, что в горожде работает ПВО.
По информации энергоснабжающей компании ДТЭК, в украинской столице и области по команде Укрэнерго введены экстренные отключения электричества.
В среду в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ ночью нанесли удары по ряду предприятий военно-промышленного комплекса Украины. В их числе "Киевский картонно-бумажный комбинат" в Обухове на Киевщине, на базе которого было организовано производство и хранение крылатых ракет FP-5 "Фламинго" и комплектующих к ним. Также поражены предприятия "Умные боеприпасы" и "Фанплит" по сборке крылатых и оперативно-тактических ракет.
4 октября Министерство обороны России заявило, что ВС РФ усилят удары по объектам на Украине после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что ВСУ ужесточат удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.
3 октября МИД России в очередной раз предостерег иностранных граждан и дипломатов от пребывания на Украине и поездок на ее территорию, в том числе в Киев. В ведомстве подчеркнули, что российские военные продолжают системно наносить последовательные удары по объектам военного назначения на территории Украины в ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Не до эмоций: что значит заявление Минобороны РФ об усилении ударов по Украине
Удары ВС РФ по мостам усиливают раскол в украинской элите – мнение
Киев в драматичной ситуации: Кличко сделал тяжелое признание
 
КиевКиевская областьУкраинаУдары по УкраинеНовости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:08Главы МИД стран СНГ выступили против гонки вооружений в космосе
20:54Над регионами России ликвидировали 59 беспилотников ВСУ
20:37Все желающие покинуть Алешки могут сделать это беспрепятственно – Сальдо
20:23Баталии и вожди семейства художников Петровых
20:17Киев и Запад не предложили ничего по улучшению ситуации в Алешках – Сальдо
20:11Взрывы гремят в Киеве - город частично остался без света и воды
19:51Угрожал убить ножницами: в Симферопольском районе осудили мужчину
19:37В Крыму мужчина вступился за друга и сжег автомобиль его бывшей жены
19:21Власти Эстонии хотят обязать женщин служить в армии
19:10Россиянин разбился в Турции во время полета на параплане
18:54Под Киевом после ударов ВС РФ остановил работу завод по выпуску ракет "Фламинго"
18:33Отец 13 детей и его дочь погибли при атаке дрона в Херсонской области
18:22В Севастополе отразили удар ВСУ – есть повреждения
18:10Техприсоединение к энергосетям: когда возобновят работы в Крыму
17:55Жителям новых регионов России будет легче получить пенсию
17:35В Керчи скоро запустят новую котельную
17:15В РФ учредили премии для студентов и аспирантов в 30 и 50 тысяч рублей
17:05В Севастополе сняли угрозу атаки с воздуха
16:55В России компенсируют нарушения судоходства в Азовском и Черном морях
16:43Севастополь отражает атаку ВСУ
Лента новостейМолния