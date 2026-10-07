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Все желающие покинуть Алешки могут сделать это беспрепятственно – Сальдо - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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Все желающие покинуть Алешки могут сделать это беспрепятственно – Сальдо
Все желающие покинуть Алешки могут сделать это беспрепятственно – Сальдо - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Все желающие покинуть Алешки могут сделать это беспрепятственно – Сальдо
Информация о том, что российская сторона якобы препятствует выезду жителей Алешек из города, не соответствует действительности. Все желающие покинуть этот... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T20:37
2026-10-07T20:41
новости
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Информация о том, что российская сторона якобы препятствует выезду жителей Алешек из города, не соответствует действительности. Все желающие покинуть этот населенный пункт имеют такую возможность. Об этом журналистам на брифинге заявил губернатор региона Владимир Сальдо.Губернатор также заверил, что выехавшим из Алешек оказывается необходимая помощь, в том числе жилищная.Он также подчеркнул, что власти региона готовы рассмотреть предложения Киева по улучшению ситуации в Алешках, если они будут действенными и эффективными.Однако пока таких предложений не поступало, констатировал он. Боевики ВСУ продолжают терроризировать жителей города. По информации губернатора, с начала этого года в Алешкинском муниципальном округе в результате вражеских атак погибли 68 человек и более 130 получили ранения разной степени тяжести.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы РФ делают все, чтобы решить проблему поставок продуктов и медикаментов в Алешки в Херсонской области, которым сейчас препятствует Киев. Он подчеркнул, что ситуация там критическая, так как Украина делает все, чтобы помешать поставкам.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник констатировал, что украинские дроны создали осаду города Алешки в Херсонской области, минируя подъезды и атакуя гражданский транспорт.Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и потом создать из нее "Бучу 2.0" и в очередной раз очернить Россию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, херсонская область, владимир сальдо, алешки
Все желающие покинуть Алешки могут сделать это беспрепятственно – Сальдо

У всех желающих покинуть Алешки жителей есть такая возможность – Сальдо

20:37 07.10.2026 (обновлено: 20:41 07.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПовседневная жизнь в городе Алешки Херсонской области
Повседневная жизнь в городе Алешки Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Информация о том, что российская сторона якобы препятствует выезду жителей Алешек из города, не соответствует действительности. Все желающие покинуть этот населенный пункт имеют такую возможность. Об этом журналистам на брифинге заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Есть ли возможность у жителей (Алешек – ред.) выехать? Если они этого хотят, она есть… В этом нет никаких препятствий. А шумиха по поводу того, что Россия якобы не дает выехать, основана на слухах", – сказал Сальдо.
Губернатор также заверил, что выехавшим из Алешек оказывается необходимая помощь, в том числе жилищная.
Он также подчеркнул, что власти региона готовы рассмотреть предложения Киева по улучшению ситуации в Алешках, если они будут действенными и эффективными.
"Любое действие противника, которое могло бы привести к улучшению ситуации, снижению напряженности, созданию более благоприятных условий для жителей, любое такое предложение, если оно эффективно, будет только приветствоваться. И если это не просто предложение, чтобы создать информационный повод", – указал Сальдо.
Однако пока таких предложений не поступало, констатировал он. Боевики ВСУ продолжают терроризировать жителей города. По информации губернатора, с начала этого года в Алешкинском муниципальном округе в результате вражеских атак погибли 68 человек и более 130 получили ранения разной степени тяжести.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы РФ делают все, чтобы решить проблему поставок продуктов и медикаментов в Алешки в Херсонской области, которым сейчас препятствует Киев. Он подчеркнул, что ситуация там критическая, так как Украина делает все, чтобы помешать поставкам.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник констатировал, что украинские дроны создали осаду города Алешки в Херсонской области, минируя подъезды и атакуя гражданский транспорт.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и потом создать из нее "Бучу 2.0" и в очередной раз очернить Россию.
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НовостиХерсонская областьВладимир СальдоАлешки
 
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