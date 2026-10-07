https://crimea.ria.ru/20261007/vse-zhelayuschie-pokinut-aleshki-mogut-sdelat-eto-besprepyatstvenno--saldo-1160034300.html

Все желающие покинуть Алешки могут сделать это беспрепятственно – Сальдо

Все желающие покинуть Алешки могут сделать это беспрепятственно – Сальдо - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Все желающие покинуть Алешки могут сделать это беспрепятственно – Сальдо

Информация о том, что российская сторона якобы препятствует выезду жителей Алешек из города, не соответствует действительности. Все желающие покинуть этот... РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T20:37

2026-10-07T20:37

2026-10-07T20:41

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херсонская область

владимир сальдо

алешки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Информация о том, что российская сторона якобы препятствует выезду жителей Алешек из города, не соответствует действительности. Все желающие покинуть этот населенный пункт имеют такую возможность. Об этом журналистам на брифинге заявил губернатор региона Владимир Сальдо.Губернатор также заверил, что выехавшим из Алешек оказывается необходимая помощь, в том числе жилищная.Он также подчеркнул, что власти региона готовы рассмотреть предложения Киева по улучшению ситуации в Алешках, если они будут действенными и эффективными.Однако пока таких предложений не поступало, констатировал он. Боевики ВСУ продолжают терроризировать жителей города. По информации губернатора, с начала этого года в Алешкинском муниципальном округе в результате вражеских атак погибли 68 человек и более 130 получили ранения разной степени тяжести.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы РФ делают все, чтобы решить проблему поставок продуктов и медикаментов в Алешки в Херсонской области, которым сейчас препятствует Киев. Он подчеркнул, что ситуация там критическая, так как Украина делает все, чтобы помешать поставкам.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник констатировал, что украинские дроны создали осаду города Алешки в Херсонской области, минируя подъезды и атакуя гражданский транспорт.Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и потом создать из нее "Бучу 2.0" и в очередной раз очернить Россию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

алешки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, владимир сальдо, алешки