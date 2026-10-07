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Портовая инфраструктура и морские суда поражены в Одесской области - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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Портовая инфраструктура и морские суда поражены в Одесской области
Портовая инфраструктура и морские суда поражены в Одесской области - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Портовая инфраструктура и морские суда поражены в Одесской области
ВС России поразили портовую инфраструктуру в Одесской области и морские суда, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T08:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. ВС России поразили портовую инфраструктуру в Одесской области и морские суда, сообщили в Минобороны России."ВС России в результате массированного удара высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами поражены объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области, морские суда, задействованные в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.Также поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в интересах компании "Файер Пойнт" для производства и хранения крылатых ракет "Фламинго" и беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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всу (вооруженные силы украины), новости сво, украина, удары по украине, министерство обороны рф, новости
Портовая инфраструктура и морские суда поражены в Одесской области

ВС России поразили портовую инфраструктуру в Одесской области и морские суда - Минобороны

08:05 07.10.2026 (обновлено: 08:14 07.10.2026)
 
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Украинский пожарный в Одессе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. ВС России поразили портовую инфраструктуру в Одесской области и морские суда, сообщили в Минобороны России.
"ВС России в результате массированного удара высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами поражены объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области, морские суда, задействованные в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
Также поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в интересах компании "Файер Пойнт" для производства и хранения крылатых ракет "Фламинго" и беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.
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