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Портовая инфраструктура и морские суда поражены в Одесской области

Портовая инфраструктура и морские суда поражены в Одесской области - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Портовая инфраструктура и морские суда поражены в Одесской области

ВС России поразили портовую инфраструктуру в Одесской области и морские суда, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T08:05

2026-10-07T08:05

2026-10-07T08:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. ВС России поразили портовую инфраструктуру в Одесской области и морские суда, сообщили в Минобороны России."ВС России в результате массированного удара высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами поражены объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области, морские суда, задействованные в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.Также поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в интересах компании "Файер Пойнт" для производства и хранения крылатых ракет "Фламинго" и беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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