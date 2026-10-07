СИМФЕРОПОЛЬ, 7 октября - 10.00. Пресс-конференция "Влияние национальных СМИ на общемировую повестку".Национальные СМИ давно перестали быть только источником новостей для внутренней аудитории. Особенно их роль возрастает в период информационной войны, когда они становятся инструментом защиты информационного суверенитета и источником достоверной информации для соотечественников за рубежом о ситуации в России.Подробнее в видео:Участники:— председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан ЯКУБОВ;— и. о. руководителя Межрегионального управления ФАДН России по Северо-Кавказскому федеральному округу, Республике Крым и г. Севастополю Илья ГУСЕВ;— министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия Руслан МИЗИЕВ;— начальник Управления информационной политики Херсонской области Евгений БРЫКОВ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 октября - 10.00. Пресс-конференция "Влияние национальных СМИ на общемировую повестку".
Национальные СМИ давно перестали быть только источником новостей для внутренней аудитории. Особенно их роль возрастает в период информационной войны, когда они становятся инструментом защиты информационного суверенитета и источником достоверной информации для соотечественников за рубежом о ситуации в России.
Как сегодня меняется отношение к национальным медиа? Способны ли они формировать повестку на внутреннем уровне и международной арене? Насколько значим сегодня фактор первоисточника? Как встречи представителей национальных СМИ в формате круглых столов и форумов помогают выстроить "информационный щит" в борьбе с фейками?
Подробнее в видео:
Участники:
— председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан ЯКУБОВ;
— и. о. руководителя Межрегионального управления ФАДН России по Северо-Кавказскому федеральному округу, Республике Крым и г. Севастополю Илья ГУСЕВ;
— министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия Руслан МИЗИЕВ;
— начальник Управления информационной политики Херсонской области Евгений БРЫКОВ.
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