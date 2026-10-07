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Влияние национальных СМИ на общемировую повестку - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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Влияние национальных СМИ на общемировую повестку
Влияние национальных СМИ на общемировую повестку - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Влияние национальных СМИ на общемировую повестку
РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T10:00
2026-10-07T12:56
пресс-центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 октября - 10.00. Пресс-конференция "Влияние национальных СМИ на общемировую повестку".Национальные СМИ давно перестали быть только источником новостей для внутренней аудитории. Особенно их роль возрастает в период информационной войны, когда они становятся инструментом защиты информационного суверенитета и источником достоверной информации для соотечественников за рубежом о ситуации в России.Подробнее в видео:Участники:— председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан ЯКУБОВ;— и. о. руководителя Межрегионального управления ФАДН России по Северо-Кавказскому федеральному округу, Республике Крым и г. Севастополю Илья ГУСЕВ;— министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия Руслан МИЗИЕВ;— начальник Управления информационной политики Херсонской области Евгений БРЫКОВ.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Влияние национальных СМИ на общемировую повестку
Влияние национальных СМИ на общемировую повестку
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60
пресс-центр

Влияние национальных СМИ на общемировую повестку

10:00 07.10.2026 (обновлено: 12:56 07.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция
Пресс-конференция - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 октября - 10.00. Пресс-конференция "Влияние национальных СМИ на общемировую повестку".
Национальные СМИ давно перестали быть только источником новостей для внутренней аудитории. Особенно их роль возрастает в период информационной войны, когда они становятся инструментом защиты информационного суверенитета и источником достоверной информации для соотечественников за рубежом о ситуации в России.
Как сегодня меняется отношение к национальным медиа? Способны ли они формировать повестку на внутреннем уровне и международной арене? Насколько значим сегодня фактор первоисточника? Как встречи представителей национальных СМИ в формате круглых столов и форумов помогают выстроить "информационный щит" в борьбе с фейками?
Подробнее в видео:
Участники:
— председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан ЯКУБОВ;
— и. о. руководителя Межрегионального управления ФАДН России по Северо-Кавказскому федеральному округу, Республике Крым и г. Севастополю Илья ГУСЕВ;
— министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия Руслан МИЗИЕВ;
— начальник Управления информационной политики Херсонской области Евгений БРЫКОВ.
© РИА Новости Крым

Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан Якубов

Пресс-конференция Влияние национальных СМИ на общемировую повестку.
1 из 5

Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан Якубов

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

И. о. руководителя Межрегионального управления ФАДН России по Северо-Кавказскому федеральному округу, Республике Крым и г. Севастополю Илья Гусев

Пресс-конференция Влияние национальных СМИ на общемировую повестку.
2 из 5

И. о. руководителя Межрегионального управления ФАДН России по Северо-Кавказскому федеральному округу, Республике Крым и г. Севастополю Илья Гусев

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия Руслан Мизиев

Пресс-конференция Влияние национальных СМИ на общемировую повестку.
3 из 5

министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия Руслан Мизиев

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Начальник Управления информационной политики Херсонской области Евгений Брыков

Пресс-конференция Влияние национальных СМИ на общемировую повестку.
4 из 5

Начальник Управления информационной политики Херсонской области Евгений Брыков

© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПресс-конференция "Влияние национальных СМИ на общемировую повестку".
Пресс-конференция Влияние национальных СМИ на общемировую повестку.
5 из 5
Пресс-конференция "Влияние национальных СМИ на общемировую повестку".
© РИА Новости Крым
1 из 5

Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан Якубов

© РИА Новости Крым
2 из 5

И. о. руководителя Межрегионального управления ФАДН России по Северо-Кавказскому федеральному округу, Республике Крым и г. Севастополю Илья Гусев

© РИА Новости Крым
3 из 5

министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия Руслан Мизиев

© РИА Новости Крым
4 из 5

Начальник Управления информационной политики Херсонской области Евгений Брыков

© РИА Новости Крым
5 из 5
Пресс-конференция "Влияние национальных СМИ на общемировую повестку".
© РИА Новости Крым
 
Пресс-центр
 
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