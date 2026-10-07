https://crimea.ria.ru/20261007/vliyanie-natsionalnykh-smi-na-obschemirovuyu-povestku-1159961781.html

Влияние национальных СМИ на общемировую повестку

Влияние национальных СМИ на общемировую повестку - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Влияние национальных СМИ на общемировую повестку

РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T10:00

2026-10-07T10:00

2026-10-07T12:56

пресс-центр

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e4/0c/18/1119089857_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3e4621384e8f3716d981cc46de799679.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 октября - 10.00. Пресс-конференция "Влияние национальных СМИ на общемировую повестку".Национальные СМИ давно перестали быть только источником новостей для внутренней аудитории. Особенно их роль возрастает в период информационной войны, когда они становятся инструментом защиты информационного суверенитета и источником достоверной информации для соотечественников за рубежом о ситуации в России.Подробнее в видео:Участники:— председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан ЯКУБОВ;— и. о. руководителя Межрегионального управления ФАДН России по Северо-Кавказскому федеральному округу, Республике Крым и г. Севастополю Илья ГУСЕВ;— министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия Руслан МИЗИЕВ;— начальник Управления информационной политики Херсонской области Евгений БРЫКОВ.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Влияние национальных СМИ на общемировую повестку Влияние национальных СМИ на общемировую повестку 2026-10-07T10:00 true PT51M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр