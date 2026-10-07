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Власти Эстонии хотят обязать женщин служить в армии
Власти Эстонии хотят обязать женщин служить в армии - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Власти Эстонии хотят обязать женщин служить в армии
В Эстонии рассматривают возможность введения обязательной военной службы для женщин. Причина – в острой нехватке в стране мужчин вследствие значительного... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T19:21
2026-10-07T19:21
2026-10-07T19:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Эстонии рассматривают возможность введения обязательной военной службы для женщин. Причина – в острой нехватке в стране мужчин вследствие значительного снижения рождаемости. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на генерального директора департамента оборонных ресурсов страны Ану Раннавески.По словам Раннавески, вскоре может возникнуть проблема с набором необходимого количества призывников из числа мужчин, поскольку мальчиков в стране рождается все меньше. Так, в 2025 году в Эстонии родились 9240 детей, из них 4789 мальчиков. Эта ситуация будет только ухудшаться, прогнозируют эстонские власти.Как отметила руководитель департамента, начиная со следующего года на военную службу необходимо будет призвать до 4100 человек ежегодно. Раннавески констатирует, что выполнить этот план в период с 2035 по 2040 годы только за счет призыва мужчин будет крайне сложно.В таком случае придется ввести более жесткий порядок призыва, предусматривающий рекрутирование женщин, указала чиновница и подчеркнула, что потребность в призывниках должна быть удовлетворена.В Эстонии с 2013 года женщины могут добровольно поступать на военную службу. Но на протяжении всех этих лет в армию поступают не более 50 женщин ежегодно, что составляет 1-2% от общего числа призывниковПо ее мнению, Эстонии необходимо перенять опыт Норвегии, Швеции и Дании, где ранее была введена обязательная воинская повинность для женщин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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эстония, новости
Власти Эстонии хотят обязать женщин служить в армии
Обязательную военную службу для женщин планируют ввести власти Эстонии
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым.
В Эстонии рассматривают возможность введения обязательной военной службы для женщин. Причина – в острой нехватке в стране мужчин вследствие значительного снижения рождаемости. Об этом сообщает
эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на генерального директора департамента оборонных ресурсов страны Ану Раннавески.
По словам Раннавески, вскоре может возникнуть проблема с набором необходимого количества призывников из числа мужчин, поскольку мальчиков в стране рождается все меньше. Так, в 2025 году в Эстонии родились 9240 детей, из них 4789 мальчиков. Эта ситуация будет только ухудшаться, прогнозируют эстонские власти.
Как отметила руководитель департамента, начиная со следующего года на военную службу необходимо будет призвать до 4100 человек ежегодно. Раннавески констатирует, что выполнить этот план в период с 2035 по 2040 годы только за счет призыва мужчин будет крайне сложно.
В таком случае придется ввести более жесткий порядок призыва, предусматривающий рекрутирование женщин, указала чиновница и подчеркнула, что потребность в призывниках должна быть удовлетворена.
В Эстонии с 2013 года женщины могут добровольно поступать на военную службу. Но на протяжении всех этих лет в армию поступают не более 50 женщин ежегодно, что составляет 1-2% от общего числа призывников
"В настоящее время женщины могут служить в самых разных подразделениях. Опасения по поводу того, что для женщин существуют какие-то особые роли, безусловно, беспочвенны. Женщины отлично справляются со всеми задачами", – утверждает Ранневески.
По ее мнению, Эстонии необходимо перенять опыт Норвегии, Швеции и Дании, где ранее была введена обязательная воинская повинность для женщин.
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