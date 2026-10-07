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В Севастополе сняли угрозу атаки с воздуха
В Севастополе сняли угрозу атаки с воздуха - РИА Новости Крым, 07.10.2026
В Севастополе сняли угрозу атаки с воздуха
В Севастополе сняли угрозу воздушной атаки – в городе отменили тревогу и выключил сирены. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T17:05
2026-10-07T17:05
2026-10-07T17:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе сняли угрозу воздушной атаки – в городе отменили тревогу и выключил сирены. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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В Севастополе сняли угрозу атаки с воздуха
Воздушную тревогу в Севастополе отменили