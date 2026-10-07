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В Севастополе сняли угрозу атаки с воздуха - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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В Севастополе сняли угрозу атаки с воздуха
В Севастополе сняли угрозу атаки с воздуха - РИА Новости Крым, 07.10.2026
В Севастополе сняли угрозу атаки с воздуха
В Севастополе сняли угрозу воздушной атаки – в городе отменили тревогу и выключил сирены. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T17:05
2026-10-07T17:05
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безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе сняли угрозу воздушной атаки – в городе отменили тревогу и выключил сирены. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, севастополь, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе сняли угрозу атаки с воздуха

Воздушную тревогу в Севастополе отменили

17:05 07.10.2026
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе сняли угрозу воздушной атаки – в городе отменили тревогу и выключил сирены. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал Развожаев в своем канале на платформе МАКС.
В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости СевастополяСевастопольСрочные новости КрымаКрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в Севастополе
 
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