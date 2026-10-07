https://crimea.ria.ru/20261007/v-sevastopole-otrazili-udar-vsu--est-povrezhdeniya-1160030528.html

В Севастополе отразили удар ВСУ – есть повреждения

В Севастополе отразили удар ВСУ – есть повреждения - РИА Новости Крым, 07.10.2026

В Севастополе отразили удар ВСУ – есть повреждения

В Севастополе военные отразили воздушную атаку, сбив пять вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T18:22

2026-10-07T18:22

2026-10-07T18:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили воздушную атаку, сбив пять вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в среду в 16:10. Она продолжалась около часа.По предварительной информации, на Северной стороне в результате отражения атаки точечно повреждены два автомобиля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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