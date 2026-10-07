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В Севастополе отразили удар ВСУ – есть повреждения - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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В Севастополе отразили удар ВСУ – есть повреждения
В Севастополе отразили удар ВСУ – есть повреждения - РИА Новости Крым, 07.10.2026
В Севастополе отразили удар ВСУ – есть повреждения
В Севастополе военные отразили воздушную атаку, сбив пять вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T18:22
2026-10-07T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили воздушную атаку, сбив пять вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в среду в 16:10. Она продолжалась около часа.По предварительной информации, на Северной стороне в результате отражения атаки точечно повреждены два автомобиля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, севастополь, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон)
В Севастополе отразили удар ВСУ – есть повреждения

В Севастополе при отражении удара ВСУ повреждения получили два автомобиля

18:22 07.10.2026 (обновлено: 18:31 07.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили воздушную атаку, сбив пять вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в среду в 16:10. Она продолжалась около часа.
"Наши военные, ПВО и мобильные группы отразили атаку ВСУ на Севастополь. Нейтрализовано пять БПЛА. Пострадавших нет", – написал градоначальник.
По предварительной информации, на Северной стороне в результате отражения атаки точечно повреждены два автомобиля.
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Новости СевастополяСевастопольСрочные новости КрымаКрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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