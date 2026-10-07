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В Севастополе отразили удар ВСУ – есть повреждения
В Севастополе отразили удар ВСУ – есть повреждения - РИА Новости Крым, 07.10.2026
В Севастополе отразили удар ВСУ – есть повреждения
В Севастополе военные отразили воздушную атаку, сбив пять вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T18:22
2026-10-07T18:22
2026-10-07T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили воздушную атаку, сбив пять вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в среду в 16:10. Она продолжалась около часа.По предварительной информации, на Северной стороне в результате отражения атаки точечно повреждены два автомобиля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Севастополе отразили удар ВСУ – есть повреждения
В Севастополе при отражении удара ВСУ повреждения получили два автомобиля
18:22 07.10.2026 (обновлено: 18:31 07.10.2026)