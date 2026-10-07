https://crimea.ria.ru/20261007/v-rossii-kompensiruyut-narusheniya-sudokhodstva-v-azovskom-i-chernom-moryakh-1160025504.html

В России компенсируют нарушения судоходства в Азовском и Черном морях

В России компенсируют нарушения судоходства в Азовском и Черном морях - РИА Новости Крым, 07.10.2026

В России компенсируют нарушения судоходства в Азовском и Черном морях

В России оказывают поддержку агробизнесу, оказавшемуся в непростых условиях из-за проблем с топливом и логистикой грузов. Об этом сообщает правительство РФ со... РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T16:55

2026-10-07T16:55

2026-10-07T16:41

судоходство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В России оказывают поддержку агробизнесу, оказавшемуся в непростых условиях из-за проблем с топливом и логистикой грузов. Об этом сообщает правительство РФ со ссылкой на слова премьер-министра Михаила Мишустина.Отмечается, что дополнительная поддержка оказывается хозяйствам Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей."Будет продлено льготное кредитование для аграриев на срок до одного года, если они работают в регионах, где выращивают значительные объемы зерновых. Такая же возможность будет предоставлена и тем предпринимателям в агрокомплексе, которым в результате техногенной чрезвычайной ситуации был нанесен существенный ущерб", – добавили в правительстве России.Кроме того, заемщикам будет дано право восстановить льготную ставку по коротким кредитам, взятым после 1 января 2025 года. Дополнительными мерами поддержки смогут воспользоваться сельхозпроизводители и переработчики во многих регионах, уточнили в правительстве.Ранее Мишустин сообщил, что свыше 1,5 миллиардов рублей будет направлено на поддержку АПК в Крыму, где введен режим чрезвычайной ситуации. Финансирование получат птицеводы, также средства пойдут на производство фруктов и агротехнологические работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский агротуризм ждет бум благодаря государственной поддержкеВ Крыму выросли площади под посевамиСахар будет резко дорожать – эксперт назвал причину

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

новые регионы россии

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судоходство, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, новые регионы россии, новости, правительство россии, компенсация ущерба, господдержка