Рейтинг@Mail.ru
В России компенсируют нарушения судоходства в Азовском и Черном морях - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261007/v-rossii-kompensiruyut-narusheniya-sudokhodstva-v-azovskom-i-chernom-moryakh-1160025504.html
В России компенсируют нарушения судоходства в Азовском и Черном морях
В России компенсируют нарушения судоходства в Азовском и Черном морях - РИА Новости Крым, 07.10.2026
В России компенсируют нарушения судоходства в Азовском и Черном морях
В России оказывают поддержку агробизнесу, оказавшемуся в непростых условиях из-за проблем с топливом и логистикой грузов. Об этом сообщает правительство РФ со... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T16:55
2026-10-07T16:41
судоходство
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
новые регионы россии
новости
правительство россии
компенсация ущерба
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/06/01/1129122861_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a059809a165f2fb0347cfacda7c9b9ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В России оказывают поддержку агробизнесу, оказавшемуся в непростых условиях из-за проблем с топливом и логистикой грузов. Об этом сообщает правительство РФ со ссылкой на слова премьер-министра Михаила Мишустина.Отмечается, что дополнительная поддержка оказывается хозяйствам Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей."Будет продлено льготное кредитование для аграриев на срок до одного года, если они работают в регионах, где выращивают значительные объемы зерновых. Такая же возможность будет предоставлена и тем предпринимателям в агрокомплексе, которым в результате техногенной чрезвычайной ситуации был нанесен существенный ущерб", – добавили в правительстве России.Кроме того, заемщикам будет дано право восстановить льготную ставку по коротким кредитам, взятым после 1 января 2025 года. Дополнительными мерами поддержки смогут воспользоваться сельхозпроизводители и переработчики во многих регионах, уточнили в правительстве.Ранее Мишустин сообщил, что свыше 1,5 миллиардов рублей будет направлено на поддержку АПК в Крыму, где введен режим чрезвычайной ситуации. Финансирование получат птицеводы, также средства пойдут на производство фруктов и агротехнологические работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский агротуризм ждет бум благодаря государственной поддержкеВ Крыму выросли площади под посевамиСахар будет резко дорожать – эксперт назвал причину
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/06/01/1129122861_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_87827c72ee9929b428709fa753883ae6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
судоходство, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, новые регионы россии, новости, правительство россии, компенсация ущерба, господдержка
В России компенсируют нарушения судоходства в Азовском и Черном морях

Нарушения судоходства в Азовском и Черном морях компенсируют по решению правительства РФ

16:55 07.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСудоходство
Судоходство - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В России оказывают поддержку агробизнесу, оказавшемуся в непростых условиях из-за проблем с топливом и логистикой грузов. Об этом сообщает правительство РФ со ссылкой на слова премьер-министра Михаила Мишустина.
"Будет произведена закупка зерна в резерв, планируется предоставить дополнительные субсидии на железнодорожные перевозки, чтобы компенсировать нарушения судоходства в Азово-Черноморском бассейне", – говорится в сообщении.
Отмечается, что дополнительная поддержка оказывается хозяйствам Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
"Будет продлено льготное кредитование для аграриев на срок до одного года, если они работают в регионах, где выращивают значительные объемы зерновых. Такая же возможность будет предоставлена и тем предпринимателям в агрокомплексе, которым в результате техногенной чрезвычайной ситуации был нанесен существенный ущерб", – добавили в правительстве России.
Кроме того, заемщикам будет дано право восстановить льготную ставку по коротким кредитам, взятым после 1 января 2025 года. Дополнительными мерами поддержки смогут воспользоваться сельхозпроизводители и переработчики во многих регионах, уточнили в правительстве.
"Такой подход позволит не просто снизить нагрузку для отрасли, но и начать готовиться к посевной кампании следующего года. А значит будет способствовать стабилизации предприятий агропрома, что поможет быстрее преодолеть текущие сложности", – подчеркнул Мишустин.
Ранее Мишустин сообщил, что свыше 1,5 миллиардов рублей будет направлено на поддержку АПК в Крыму, где введен режим чрезвычайной ситуации. Финансирование получат птицеводы, также средства пойдут на производство фруктов и агротехнологические работы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский агротуризм ждет бум благодаря государственной поддержке
В Крыму выросли площади под посевами
Сахар будет резко дорожать – эксперт назвал причину
 
СудоходствоДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская областьНовые регионы РоссииНовостиПравительство РоссииКомпенсация ущербаГосподдержка
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:33Отец 13 детей и его дочь погибли при атаке дрона в Херсонской области
18:22В Севастополе отразили удар ВСУ – есть повреждения
18:10Техприсоединение к энергосетям: когда возобновят работы в Крыму
17:55Жителям новых регионов России будет легче получить пенсию
17:35В Керчи скоро запустят новую котельную
17:15В РФ учредили премии для студентов и аспирантов в 30 и 50 тысяч рублей
17:05В Севастополе сняли угрозу атаки с воздуха
16:55В России компенсируют нарушения судоходства в Азовском и Черном морях
16:43Севастополь отражает атаку ВСУ
16:21Совесть России чиста: Лавров сделал заявление о США и "формуле Анкориджа"
16:11Воздушная тревога объявлена в Севастополе
16:08На Крымском мосту выросла очередь с двух сторон
15:58День рождения Путина: кто поздравил и что пожелали президенту России
15:44Создать и сохранить: новый курорт в Крыму будет сотрудничать с РГО
15:31Что делать при вооруженном нападении и атаке БПЛА: в Крыму прошли учения
15:12Кабмин направит Крыму 1,5 млрд рублей для поддержки аграриев
15:01Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
14:50Фейки в Крыму: как крымчане отражают информационные атаки врага
14:37Пожар на танкере в Черном море: судно относит течением и пляжи Сочи закрыты
14:26Армия России разбомбила важный для логистики ВСУ мост в Запорожье
Лента новостейМолния