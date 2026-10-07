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В России компенсируют нарушения судоходства в Азовском и Черном морях
В России компенсируют нарушения судоходства в Азовском и Черном морях - РИА Новости Крым, 07.10.2026
В России компенсируют нарушения судоходства в Азовском и Черном морях
В России оказывают поддержку агробизнесу, оказавшемуся в непростых условиях из-за проблем с топливом и логистикой грузов. Об этом сообщает правительство РФ со... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T16:55
2026-10-07T16:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В России оказывают поддержку агробизнесу, оказавшемуся в непростых условиях из-за проблем с топливом и логистикой грузов. Об этом сообщает правительство РФ со ссылкой на слова премьер-министра Михаила Мишустина.Отмечается, что дополнительная поддержка оказывается хозяйствам Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей."Будет продлено льготное кредитование для аграриев на срок до одного года, если они работают в регионах, где выращивают значительные объемы зерновых. Такая же возможность будет предоставлена и тем предпринимателям в агрокомплексе, которым в результате техногенной чрезвычайной ситуации был нанесен существенный ущерб", – добавили в правительстве России.Кроме того, заемщикам будет дано право восстановить льготную ставку по коротким кредитам, взятым после 1 января 2025 года. Дополнительными мерами поддержки смогут воспользоваться сельхозпроизводители и переработчики во многих регионах, уточнили в правительстве.Ранее Мишустин сообщил, что свыше 1,5 миллиардов рублей будет направлено на поддержку АПК в Крыму, где введен режим чрезвычайной ситуации. Финансирование получат птицеводы, также средства пойдут на производство фруктов и агротехнологические работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский агротуризм ждет бум благодаря государственной поддержкеВ Крыму выросли площади под посевамиСахар будет резко дорожать – эксперт назвал причину
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судоходство, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, новые регионы россии, новости, правительство россии, компенсация ущерба, господдержка
В России компенсируют нарушения судоходства в Азовском и Черном морях
Нарушения судоходства в Азовском и Черном морях компенсируют по решению правительства РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В России оказывают поддержку агробизнесу, оказавшемуся в непростых условиях из-за проблем с топливом и логистикой грузов. Об этом сообщает правительство РФ со ссылкой на слова премьер-министра Михаила Мишустина.
"Будет произведена закупка зерна в резерв, планируется предоставить дополнительные субсидии на железнодорожные перевозки, чтобы компенсировать нарушения судоходства в Азово-Черноморском бассейне", – говорится в сообщении.
Отмечается, что дополнительная поддержка оказывается хозяйствам Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
"Будет продлено льготное кредитование для аграриев на срок до одного года, если они работают в регионах, где выращивают значительные объемы зерновых. Такая же возможность будет предоставлена и тем предпринимателям в агрокомплексе, которым в результате техногенной чрезвычайной ситуации был нанесен существенный ущерб", – добавили в правительстве России.
Кроме того, заемщикам будет дано право восстановить льготную ставку по коротким кредитам, взятым после 1 января 2025 года. Дополнительными мерами поддержки смогут воспользоваться сельхозпроизводители и переработчики во многих регионах, уточнили в правительстве.
"Такой подход позволит не просто снизить нагрузку для отрасли, но и начать готовиться к посевной кампании следующего года. А значит будет способствовать стабилизации предприятий агропрома, что поможет быстрее преодолеть текущие сложности", – подчеркнул Мишустин.
Ранее Мишустин сообщил, что свыше 1,5 миллиардов рублей будет направлено
на поддержку АПК в Крыму, где введен режим чрезвычайной ситуации. Финансирование получат птицеводы, также средства пойдут на производство фруктов и агротехнологические работы.
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