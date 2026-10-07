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В РФ учредили премии для студентов и аспирантов в 30 и 50 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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В РФ учредили премии для студентов и аспирантов в 30 и 50 тысяч рублей
В РФ учредили премии для студентов и аспирантов в 30 и 50 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 07.10.2026
В РФ учредили премии для студентов и аспирантов в 30 и 50 тысяч рублей
Правительство России учредило премии имени выдающихся отечественных ученых Игоря Курчатова и Анатолия Александрова в размере 30 тысяч и 50 тысяч рублей, на... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T17:15
2026-10-07T17:15
новости
россия
образование в россии
высшее образование
правительство россии
стипендия
министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)
михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Правительство России учредило премии имени выдающихся отечественных ученых Игоря Курчатова и Анатолия Александрова в размере 30 тысяч и 50 тысяч рублей, на которые могут претендовать студенты и аспиранты с нынешнего учебного года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.Размер стипендии для студентов составит 30 тысяч рублей в месяц, для аспирантов – 50 тысяч рублей. Премии будут выплачиваться в течение 12 месяцев.Стипендией имени Курчатова будут поощряться студенты, имеющие значительные достижения в области физики, и аспиранты, имеющие значительные достижения в области физики и радиохимии.Стипендию имени Александрова смогут получать студенты за достижения в области электро- и теплоэнергетики, ядерной энергетики и технологий, а также аспиранты за достижения в области энергетики, электротехники и машиностроения.Назначать стипендии будет Минобрнауки ежегодно по результатам конкурсных отборов. За организационно-техническое и экспертное обеспечение этой работы будет отвечать Курчатовский институт.На выплаты стипендий из федерального бюджета будет ежегодно направляться свыше 55 млн рублей в рамках государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:52 студента из Крыма получили стипендии президента и правительства РоссииВ Крыму 15 тысяч студентов начали обучение за счет государстваВ Севастополе студенты-медики получат доплату к стипендии
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новости, россия, образование в россии, высшее образование, правительство россии, стипендия, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), михаил мишустин
В РФ учредили премии для студентов и аспирантов в 30 и 50 тысяч рублей

Кабмин РФ учредил премии для студентов и аспирантов в размере 30 тысяч и 50 тысяч рублей

17:15 07.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Правительство России учредило премии имени выдающихся отечественных ученых Игоря Курчатова и Анатолия Александрова в размере 30 тысяч и 50 тысяч рублей, на которые могут претендовать студенты и аспиранты с нынешнего учебного года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
Размер стипендии для студентов составит 30 тысяч рублей в месяц, для аспирантов – 50 тысяч рублей. Премии будут выплачиваться в течение 12 месяцев.
Стипендией имени Курчатова будут поощряться студенты, имеющие значительные достижения в области физики, и аспиранты, имеющие значительные достижения в области физики и радиохимии.
Стипендию имени Александрова смогут получать студенты за достижения в области электро- и теплоэнергетики, ядерной энергетики и технологий, а также аспиранты за достижения в области энергетики, электротехники и машиностроения.
"Претендовать на них смогут молодые люди, которые успешно учатся по профильным специальностям, участвуют в исследовательской деятельности и разработках, делятся своими идеями, публикуя статьи и выступая на конференциях", – говорится в сообщении.
Назначать стипендии будет Минобрнауки ежегодно по результатам конкурсных отборов. За организационно-техническое и экспертное обеспечение этой работы будет отвечать Курчатовский институт.
На выплаты стипендий из федерального бюджета будет ежегодно направляться свыше 55 млн рублей в рамках государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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НовостиРоссияОбразование в РоссииВысшее образованиеПравительство РоссииСтипендияМинистерство науки и высшего образования России (Минобрнауки РФ)Михаил Мишустин
 
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