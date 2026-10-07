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В РФ учредили премии для студентов и аспирантов в 30 и 50 тысяч рублей

В РФ учредили премии для студентов и аспирантов в 30 и 50 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 07.10.2026

В РФ учредили премии для студентов и аспирантов в 30 и 50 тысяч рублей

Правительство России учредило премии имени выдающихся отечественных ученых Игоря Курчатова и Анатолия Александрова в размере 30 тысяч и 50 тысяч рублей, на... РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T17:15

2026-10-07T17:15

2026-10-07T17:15

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михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Правительство России учредило премии имени выдающихся отечественных ученых Игоря Курчатова и Анатолия Александрова в размере 30 тысяч и 50 тысяч рублей, на которые могут претендовать студенты и аспиранты с нынешнего учебного года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.Размер стипендии для студентов составит 30 тысяч рублей в месяц, для аспирантов – 50 тысяч рублей. Премии будут выплачиваться в течение 12 месяцев.Стипендией имени Курчатова будут поощряться студенты, имеющие значительные достижения в области физики, и аспиранты, имеющие значительные достижения в области физики и радиохимии.Стипендию имени Александрова смогут получать студенты за достижения в области электро- и теплоэнергетики, ядерной энергетики и технологий, а также аспиранты за достижения в области энергетики, электротехники и машиностроения.Назначать стипендии будет Минобрнауки ежегодно по результатам конкурсных отборов. За организационно-техническое и экспертное обеспечение этой работы будет отвечать Курчатовский институт.На выплаты стипендий из федерального бюджета будет ежегодно направляться свыше 55 млн рублей в рамках государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:52 студента из Крыма получили стипендии президента и правительства РоссииВ Крыму 15 тысяч студентов начали обучение за счет государстваВ Севастополе студенты-медики получат доплату к стипендии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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