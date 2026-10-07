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В Крыму сохраняются перебои с электричеством
В Крыму сохраняются перебои с электричеством - РИА Новости Крым, 07.10.2026
В Крыму сохраняются перебои с электричеством
В Республике Крым продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии, сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T09:02
2026-10-07T09:02
2026-10-07T09:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Республике Крым продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии, сообщили в компании "Крымэнерго"."Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах: для проведения ремонтных работ/снятия перегрузки сети", - говорится в сообщении.Отмечается, что сложная обстановка с подачей электроэнергии сохраняется в Бахчисарайском районе. В части населенных пунктов ограничена подача электроэнергии. Таврическим предприятием магистральных электрических сетей (МЭС) и "Крымэнерго" ведутся аварийно-ремонтные работы.Ранее сообщалось, что жители 21 населенного пункта в Симферопольском районе с утра 7 до вечера 8 октября останутся без электричества.Также отмечалось, что в Крыму остается сложной обстановка с подачей электроэнергии в Бахчисарайском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Крыму сохраняются перебои с электричеством
В Крыму действуют ограничения потребления электричества