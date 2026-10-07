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В Крыму мужчина вступился за друга и сжег автомобиль его бывшей жены
В Крыму мужчина вступился за друга и сжег автомобиль его бывшей жены - РИА Новости Крым, 07.10.2026
В Крыму мужчина вступился за друга и сжег автомобиль его бывшей жены
33-летнему жителю Сакского района грозит до двух лет лишения свободы, он сжег автомобиль бывшей жены своего друга, движимый желанием за него вступиться – так... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T19:37
2026-10-07T19:37
2026-10-07T19:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. 33-летнему жителю Сакского района грозит до двух лет лишения свободы, он сжег автомобиль бывшей жены своего друга, движимый желанием за него вступиться – так злоумышленник пояснил в полиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.В полицию с заявлением обратилась 27‑летняя жительница Сакского района – она сообщила, что кто-то поджег ее автомобиль, припаркованный возле дома. Также женщина предположила, что к случившемуся может быть причастен ее бывший муж, который незадолго до этого приходил к ней – под воздействием алкоголя и весьма агрессивный, рассказали в пресс-службе.В ходе разбирательства мужчина признался в совершении поджога, отметив, что совершая это действие он был пьян. Мотивы противоправного поступка пояснил просто: возникло острое желание "вступиться" за друга.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в Раздольненском районе Крыма мужчина в ходе ссоры сжег два автомобиля родителей. Ранее в городе Саки на западе Крыма 50-летний мужчина из-за ссоры с бывшей женой поджег авто, огонь перекинулся на жилой дом. Крымчанин задержан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток поджег заправку и машину полиции в ПодмосковьеСерийным поджигателем авто на Кубани оказался 16-летний подростокПьяный крымчанин по пути домой сжигал чужие машины
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новости крыма, сакский район, мвд по республике крым, автомобиль, происшествия, пожар, поджоги автомобилей в крыму
В Крыму мужчина вступился за друга и сжег автомобиль его бывшей жены
Крымчанину грозит до двух лет лишения свободы за поджог авто бывшей жены друга из мести
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. 33-летнему жителю Сакского района грозит до двух лет лишения свободы, он сжег автомобиль бывшей жены своего друга, движимый желанием за него вступиться – так злоумышленник пояснил в полиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.
В полицию с заявлением обратилась 27‑летняя жительница Сакского района – она сообщила, что кто-то поджег ее автомобиль, припаркованный возле дома. Также женщина предположила, что к случившемуся может быть причастен ее бывший муж, который незадолго до этого приходил к ней – под воздействием алкоголя и весьма агрессивный, рассказали в пресс-службе.
"Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно‑розыскных мероприятий, не ограничившись первичной версией. Полицейские детально изучили обстановку <…> Тщательная отработка всех обстоятельств позволила установить истинного виновника происшествия. Им оказался 33‑летний приятель бывшего супруга заявительницы", – сообщили в ведомстве.
В ходе разбирательства мужчина признался в совершении поджога, отметив, что совершая это действие он был пьян. Мотивы противоправного поступка пояснил просто: возникло острое желание "вступиться" за друга.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось
, что в Раздольненском районе Крыма мужчина в ходе ссоры сжег два автомобиля родителей. Ранее в городе Саки на западе Крыма 50-летний мужчина из-за ссоры с бывшей женой поджег авто
, огонь перекинулся на жилой дом. Крымчанин задержан.
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