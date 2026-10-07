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В Керчи скоро запустят новую котельную - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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В Керчи скоро запустят новую котельную
В Керчи скоро запустят новую котельную - РИА Новости Крым, 07.10.2026
В Керчи скоро запустят новую котельную
В Керчи завершается строительство новой котельной, работы на объекте выполнены на 99%. Об этом сообщили в Министерстве строительства и архитектуры Крыма в своем РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T17:35
2026-10-07T17:35
керчь
новости крыма
отопление
отопительный сезон в крыму
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Керчи завершается строительство новой котельной, работы на объекте выполнены на 99%. Об этом сообщили в Министерстве строительства и архитектуры Крыма в своем канале в МАКС.По данным министерства, подрядчик возвел здание котельной, проложил инженерные сети, благоустроил территорию. Сейчас завершается врезка в теплотрассу."Главная задача – качественно провести пусконаладочные работы и ввести объект в эксплуатацию, чтобы жители получили надежное и бесперебойное теплоснабжение", – отметил глава Минстроя Крыма Эдуард Щеголев.Ранее сообщалось, что Крым практически полностью готов к отопительному сезону, имеющиеся в работе объекты планируют завершить в ближайшие две недели. До старта отопительного сезона в регионе успели заменить 25 км тепловых сетей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зимеВ Севастополе сформированы десятки аварийных бригад энергетиковСитуация непростая – власти оценили готовность Запорожской области к зиме
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РИА Новости Крым
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керчь, новости крыма, отопление, отопительный сезон в крыму, жкх крыма и севастополя
В Керчи скоро запустят новую котельную

В Керчи завершается строительство новой котельной

17:35 07.10.2026
 
© Минстрой КрымаКотельная
Котельная
© Минстрой Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Керчи завершается строительство новой котельной, работы на объекте выполнены на 99%. Об этом сообщили в Министерстве строительства и архитектуры Крыма в своем канале в МАКС.
"Строительная готовность котельной составляет 99%. Мощность нового объекта – 25 МВт", – говорится в сообщении.
© Минстрой КрымаКотельная
Котельная
© Минстрой Крыма
Котельная
По данным министерства, подрядчик возвел здание котельной, проложил инженерные сети, благоустроил территорию. Сейчас завершается врезка в теплотрассу.
"Главная задача – качественно провести пусконаладочные работы и ввести объект в эксплуатацию, чтобы жители получили надежное и бесперебойное теплоснабжение", – отметил глава Минстроя Крыма Эдуард Щеголев.
Ранее сообщалось, что Крым практически полностью готов к отопительному сезону, имеющиеся в работе объекты планируют завершить в ближайшие две недели. До старта отопительного сезона в регионе успели заменить 25 км тепловых сетей.
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КерчьНовости КрымаОтоплениеОтопительный сезон в КрымуЖКХ Крыма и Севастополя
 
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