https://crimea.ria.ru/20261007/v-kerchi-skoro-zapustyat-novuyu-kotelnuyu-1160025980.html

В Керчи скоро запустят новую котельную

В Керчи скоро запустят новую котельную - РИА Новости Крым, 07.10.2026

В Керчи скоро запустят новую котельную

В Керчи завершается строительство новой котельной, работы на объекте выполнены на 99%. Об этом сообщили в Министерстве строительства и архитектуры Крыма в своем РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T17:35

2026-10-07T17:35

2026-10-07T17:35

керчь

новости крыма

отопление

отопительный сезон в крыму

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Керчи завершается строительство новой котельной, работы на объекте выполнены на 99%. Об этом сообщили в Министерстве строительства и архитектуры Крыма в своем канале в МАКС.По данным министерства, подрядчик возвел здание котельной, проложил инженерные сети, благоустроил территорию. Сейчас завершается врезка в теплотрассу."Главная задача – качественно провести пусконаладочные работы и ввести объект в эксплуатацию, чтобы жители получили надежное и бесперебойное теплоснабжение", – отметил глава Минстроя Крыма Эдуард Щеголев.Ранее сообщалось, что Крым практически полностью готов к отопительному сезону, имеющиеся в работе объекты планируют завершить в ближайшие две недели. До старта отопительного сезона в регионе успели заменить 25 км тепловых сетей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зимеВ Севастополе сформированы десятки аварийных бригад энергетиковСитуация непростая – власти оценили готовность Запорожской области к зиме

керчь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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