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В Бахчисарае электроэнергию планируют подавать по три часа в сутки - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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В Бахчисарае электроэнергию планируют подавать по три часа в сутки
В Бахчисарае электроэнергию планируют подавать по три часа в сутки - РИА Новости Крым, 07.10.2026
В Бахчисарае электроэнергию планируют подавать по три часа в сутки
Бахчисарай и Бахчисарайский район Крыма обесточены. Планируется подача электричества по три часа в сутки. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T13:27
2026-10-07T13:27
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бахчисарайский район
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Бахчисарай и Бахчисарайский район Крыма обесточены. Планируется подача электричества по три часа в сутки. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Отмечается, что Бахчисарайский РЭС принимает меры по обеспечению электроэнергией через альтернативные источники генерации и частичное переподключение сетей. Планируется подача электричества по три часа в сутки. Утвержденного графика на данный момент нет.В "Крымэнерго" отметили, что специалисты предприятия работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее устранить неполадки и вернуть свет в дома местных жителей. В Бахчисарае организованы пункты зарядки мобильных устройств:- в администрации города: ул. Симферопольская, 14;- в администрации Бахчисарайского района: ул. Советская, 5;- в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина: пер. Музыкальный, 6;- в Центре занятости населения: ул. Ленина, 90.Ранее сообщалось, что в Крыму остается сложной обстановка с подачей электроэнергии в Бахчисарайском районе. Таврическим предприятием МЭС и "Крымэнерго" ведутся аварийно-ремонтные работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 20 сел под Симферополем на два дня останутся без светаЧасть Белогорского района Крыма обесточенГде не будет воды в Крыму в среду
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В Бахчисарае электроэнергию планируют подавать по три часа в сутки

Подача электроэнергии в Бахчисарае и районе по-прежнему временно ограничена

13:27 07.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Бахчисарай и Бахчисарайский район Крыма обесточены. Планируется подача электричества по три часа в сутки. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"В связи с аварией на подстанции "Бахчисарай" подача электроэнергии в городе и районе временно ограничена... Точные сроки завершения работ пока назвать сложно, так как ситуация требует комплексного подхода", – говоримся в сообщении.
Отмечается, что Бахчисарайский РЭС принимает меры по обеспечению электроэнергией через альтернативные источники генерации и частичное переподключение сетей. Планируется подача электричества по три часа в сутки. Утвержденного графика на данный момент нет.
В "Крымэнерго" отметили, что специалисты предприятия работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее устранить неполадки и вернуть свет в дома местных жителей.
В Бахчисарае организованы пункты зарядки мобильных устройств:
- в администрации города: ул. Симферопольская, 14;
- в администрации Бахчисарайского района: ул. Советская, 5;
- в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина: пер. Музыкальный, 6;
- в Центре занятости населения: ул. Ленина, 90.
Ранее сообщалось, что в Крыму остается сложной обстановка с подачей электроэнергии в Бахчисарайском районе. Таврическим предприятием МЭС и "Крымэнерго" ведутся аварийно-ремонтные работы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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