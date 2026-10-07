https://crimea.ria.ru/20261007/ugrozhal-ubit-nozhnitsami-v-simferopolskom-rayone-osudili-muzhchinu-1160018360.html

Угрожал убить ножницами: в Симферопольском районе осудили мужчину

Угрожал убить ножницами: в Симферопольском районе осудили мужчину - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Угрожал убить ножницами: в Симферопольском районе осудили мужчину

В Симферопольском районе Крыма местный житель угрожал знакомой девушке убийством. Суд приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T19:51

2026-10-07T19:51

2026-10-07T19:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма местный житель угрожал знакомой девушке убийством. Суд приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.Суд установил, что в августе этого года мужчина, находясь в гостях у знакомой в селе Гвардейское, вступил с ней в конфликт. Держа в руках ножницы, он угрожал девушке расправой.Суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ, добавили в прокуратуре.Ранее суд в Севастополе приговорил 46-летнего местного жителя к 160 часам обязательных работ за угрозы убийством своему несовершеннолетнему сыну.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убийство матери в пьяном угаре в Крыму: дело ушло в судПьяный житель Крыма убил мать за долги по коммуналке – приговор судаНе хотел в психушку: в Алуште мужчина убил мать и бабушку

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, прокуратура республики крым, крым, убийство, приговор, происшествия