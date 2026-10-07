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Угрожал убить ножницами: в Симферопольском районе осудили мужчину - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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Угрожал убить ножницами: в Симферопольском районе осудили мужчину
Угрожал убить ножницами: в Симферопольском районе осудили мужчину - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Угрожал убить ножницами: в Симферопольском районе осудили мужчину
В Симферопольском районе Крыма местный житель угрожал знакомой девушке убийством. Суд приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T19:51
2026-10-07T19:51
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убийство
приговор
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма местный житель угрожал знакомой девушке убийством. Суд приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.Суд установил, что в августе этого года мужчина, находясь в гостях у знакомой в селе Гвардейское, вступил с ней в конфликт. Держа в руках ножницы, он угрожал девушке расправой.Суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ, добавили в прокуратуре.Ранее суд в Севастополе приговорил 46-летнего местного жителя к 160 часам обязательных работ за угрозы убийством своему несовершеннолетнему сыну.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убийство матери в пьяном угаре в Крыму: дело ушло в судПьяный житель Крыма убил мать за долги по коммуналке – приговор судаНе хотел в психушку: в Алуште мужчина убил мать и бабушку
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, прокуратура республики крым, крым, убийство, приговор, происшествия
Угрожал убить ножницами: в Симферопольском районе осудили мужчину

В Симферопольском районе за угрозу убийством осужден местный житель

19:51 07.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание прокуратуры РК
Здание прокуратуры РК - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма местный житель угрожал знакомой девушке убийством. Суд приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
Суд установил, что в августе этого года мужчина, находясь в гостях у знакомой в селе Гвардейское, вступил с ней в конфликт. Держа в руках ножницы, он угрожал девушке расправой.
"Учитывая обстановку, агрессивное состояние мужчины и демонстрацию им своей силы, потерпевшая высказанные угрозы восприняла как реальные", - уточнили в надзорном ведомстве.
Суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ, добавили в прокуратуре.
Ранее суд в Севастополе приговорил 46-летнего местного жителя к 160 часам обязательных работ за угрозы убийством своему несовершеннолетнему сыну.
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