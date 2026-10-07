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Техприсоединение к энергосетям: когда возобновят работы в Крыму
Техприсоединение к энергосетям: когда возобновят работы в Крыму - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Техприсоединение к энергосетям: когда возобновят работы в Крыму
В середине октября сотрудники предприятия "Крымэнерго" возобновят работ по технологическому присоединению абонентов к энергосетям. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T18:10
2026-10-07T18:10
2026-10-07T18:10
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гуп рк "крымэнерго"
владимир воронкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В середине октября сотрудники предприятия "Крымэнерго" возобновят работ по технологическому присоединению абонентов к энергосетям. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, о чем сообщается на официальном сайте ведомства.По его информации, на сегодня у "Крымэнерго" находится около 14 тысяч заявлений на технологическое присоединение к энергосетям. Из них около 4 тысяч – без строительства.Министр уточнил, что до 1 ноября будут сформированы графики по оставшимся 10 тысячам заявлений – по очередности и шести категориям (15, 40, 100, 200, 500 и выше киловатт). С 1 ноября графики будут размещены на сайтах Минтопэнерго Крыма, ГУП РК "Крымэнерго" и в администрациях городов и населенных пунктов с указанием телефонов ответственных лиц.Воронкин добавил, что в ноябре текущего года начнутся строительно-монтажные работы по технологическим присоединениям для 1,2 тысячи заявителей-льготников: многодетных семей, инвалидов, ветеранов СВО и других.В сентябре в Крыму временно приостановили прием заявок на подключения и техприсоединения к электрическим сетям и выполнение мероприятий по технологическому присоединению. Ранее были временно приостановлены плановые присоединения абонентов к сетям газоснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит мощности сохраняется: что со светом в КрымуКак Крым готов к отопительному сезонуЧто с базой данных "Крымтеплокоммунэнерго" после масштабного сбоя
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новости крыма, крым, электросети крыма, гуп рк "крымэнерго", владимир воронкин
Техприсоединение к энергосетям: когда возобновят работы в Крыму
Работы по технприсоединению к энергосетям в Крыму планируют возобновить в середине октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В середине октября сотрудники предприятия "Крымэнерго" возобновят работ по технологическому присоединению абонентов к энергосетям. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, о чем сообщается на официальном сайте ведомства.
"Учитывая, что аварийно-восстановительные работы находятся в стадии завершения, со следующей недели специалисты приступят к исполнению обязательств по техприсоединениям, где не требуется строительство, – установке автоматов и приборов учета. Эти работы планируется завершить до конца ноября", – сказал Воронкин.
По его информации, на сегодня у "Крымэнерго" находится около 14 тысяч заявлений на технологическое присоединение к энергосетям. Из них около 4 тысяч – без строительства.
Министр уточнил, что до 1 ноября будут сформированы графики по оставшимся 10 тысячам заявлений – по очередности и шести категориям (15, 40, 100, 200, 500 и выше киловатт). С 1 ноября графики будут размещены на сайтах Минтопэнерго Крыма, ГУП РК "Крымэнерго" и в администрациях городов и населенных пунктов с указанием телефонов ответственных лиц.
Воронкин добавил, что в ноябре текущего года начнутся строительно-монтажные работы по технологическим присоединениям для 1,2 тысячи заявителей-льготников: многодетных семей, инвалидов, ветеранов СВО и других.
В сентябре в Крыму временно приостановили прием заявок
на подключения и техприсоединения к электрическим сетям и выполнение мероприятий по технологическому присоединению. Ранее были временно приостановлены плановые присоединения абонентов к сетям газоснабжения.
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