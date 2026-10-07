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Создать и сохранить: новый курорт в Крыму будет сотрудничать с РГО

Создать и сохранить: новый курорт в Крыму будет сотрудничать с РГО - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Создать и сохранить: новый курорт в Крыму будет сотрудничать с РГО

Новый крымский курорт "Золотые пески России", строительство которого ведется на Западе Крыма, и Русское географическое общество подписали соглашение о... РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T15:44

2026-10-07T15:44

2026-10-07T15:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Новый крымский курорт "Золотые пески России", строительство которого ведется на Западе Крыма, и Русское географическое общество подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщает пресс-служба курорта, церемония подписания состоялась 7 октября в Штаб-квартире РГО в Москве.Как отметил в рамках церемонии исполнительный директор Русского географического общества Артем Манукян, Крым неизменно сохраняет статус одного из ведущих туристических направлений России, а одной из приоритетных задач РГО является содействие развитию внутреннего и въездного туризма."И особенно важно, чтобы развитие туристической инфраструктуры сопровождалось сохранением природного и исторического наследия, экологическим просвещением и формированием качественной культурной среды, которые помогают людям глубже узнать Россию, ее историю и географию", – цитирует Манукяна пресс-служба.Уточняется, что одним из ключевых направлений сотрудничества станет разработка концепции музейного комплекса, посвященного Евпаторийскому десанту. Новый объект планируется создать на территории курорта рядом с памятником морякам-десантникам, установленным на месте гибели тральщика "Взрыватель". Этот проект предполагает создание современного общественного пространства с мультимедийными экспозициями, интерактивными выставками и использованием технологий дополненной реальности."Для нас особенно важно, что будущий курорт станет не только современной туристической территорией, но и пространством, где сохраняется историческая память и формируются новые точки притяжения для жителей и гостей Крыма. В Евпатории живет настоящая память об Евпаторийском десанте: горожане сами приезжают к памятнику, возлагают цветы, общаются. Поэтому для нас важно создать современный мультимедийный музей, посвященный подвигу моряков-десантников. Сотрудничество с Русским географическим обществом открывает дополнительные возможности для реализации этого проекта, а также других масштабных проектов, связанных с развитием туристической, культурной и общественной инфраструктуры" – подчеркнул директор курорта Вадим Волченко.В реализации инициативы также примет участие администрация Евпатории, на территории которой находится памятник морякам-десантникам. Стороны также договорились о взаимодействии в области экспертной и методологической поддержки проектов, развития внутреннего туризма, популяризации природного, исторического и культурного наследия России.Федеральный круглогодичный курорт "Золотые пески России" реализуется в Республике Крым по поручению Президента РФ в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" национального проекта "Туризм и гостеприимство". Проект предусматривает создание современной курортной инфраструктуры мирового уровня, строительство гостиничных комплексов, общественных пространств, объектов семейного и событийного туризма, а также развитие культурной и рекреационной среды западного побережья Крыма. Как сообщал ранее Волченко, весь курорт, в частности 45 гектаров оборудованного пляжа, будет доступен и гостям полуострова, и жителям Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10 тысяч рабочиx мест и поступления в бюджет: что еще особенного в курорте "Золотые пески""Золотые пески России": каким будет новый курорт на западе КрымаЧем курорт "Золотые пески России" привлечет туристов в Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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