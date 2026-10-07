https://crimea.ria.ru/20261007/sovest-rossii-chista-lavrov-sdelal-zayavlenie-o-ssha-i-formule-ankoridzha-1160025205.html

Совесть России чиста: Лавров сделал заявление о США и "формуле Анкориджа"

Совесть России чиста: Лавров сделал заявление о США и "формуле Анкориджа" - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Совесть России чиста: Лавров сделал заявление о США и "формуле Анкориджа"

Россия не виновата в том, что американцы не смогли устоять под беспардонным давлением Европы, объявившей о "похоронах" договоренностей прошлогоднего саммита РФ... РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T16:21

2026-10-07T16:21

2026-10-07T16:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Россия не виновата в том, что американцы не смогли устоять под беспардонным давлением Европы, объявившей о "похоронах" договоренностей прошлогоднего саммита РФ и США в Анкоридже. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Совесть России в этом плане чиста, подчеркнул глава МИД РФ.Лавров также прокомментировал вероятность трехсторонней встречи по украинскому урегулированию до конца текущего года, с инициативой проведения которой ранее выступил Вашингтон.Министр подтвердил, что США предложили организовать такие переговоры. Москва согласилась, но отметила, что все соответствующие детали она будет готова обсуждать после завершения выборов в Госдуму. Сразу же после этого ответа киевский режим начал делать все, чтобы попытаться сорвать выборы, в том числе осуществлять террористические акты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы готовы к переговорам": Мерц обратился к Путину из Киева"Я благодарен Путину": что заявил Токаев в Германии по вопросу УкраиныЕвропа делает все для срыва переговоров по Украине – Лавров

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сша

украина

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2026

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сергей лавров, россия, сша, украина, европа, новости, мнения