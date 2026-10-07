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Совесть России чиста: Лавров сделал заявление о США и "формуле Анкориджа" - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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Совесть России чиста: Лавров сделал заявление о США и "формуле Анкориджа"
Совесть России чиста: Лавров сделал заявление о США и "формуле Анкориджа" - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Совесть России чиста: Лавров сделал заявление о США и "формуле Анкориджа"
Россия не виновата в том, что американцы не смогли устоять под беспардонным давлением Европы, объявившей о "похоронах" договоренностей прошлогоднего саммита РФ... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T16:21
2026-10-07T16:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Россия не виновата в том, что американцы не смогли устоять под беспардонным давлением Европы, объявившей о "похоронах" договоренностей прошлогоднего саммита РФ и США в Анкоридже. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Совесть России в этом плане чиста, подчеркнул глава МИД РФ.Лавров также прокомментировал вероятность трехсторонней встречи по украинскому урегулированию до конца текущего года, с инициативой проведения которой ранее выступил Вашингтон.Министр подтвердил, что США предложили организовать такие переговоры. Москва согласилась, но отметила, что все соответствующие детали она будет готова обсуждать после завершения выборов в Госдуму. Сразу же после этого ответа киевский режим начал делать все, чтобы попытаться сорвать выборы, в том числе осуществлять террористические акты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы готовы к переговорам": Мерц обратился к Путину из Киева"Я благодарен Путину": что заявил Токаев в Германии по вопросу УкраиныЕвропа делает все для срыва переговоров по Украине – Лавров
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сергей лавров, россия, сша, украина, европа, новости, мнения
Совесть России чиста: Лавров сделал заявление о США и "формуле Анкориджа"

США не выдержали давления Европы по договоренностям Анкориджа – Лавров

16:21 07.10.2026 (обновлено: 16:22 07.10.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Россия не виновата в том, что американцы не смогли устоять под беспардонным давлением Европы, объявившей о "похоронах" договоренностей прошлогоднего саммита РФ и США в Анкоридже. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы полностью приняли предложения Соединенных Шатов в августе прошлого года, которое было сделано в ходе саммита (президента РФ Владимира) Путина и (американского лидера Дональда) Трампа на Аляске. И не наша вина, что американцы не смогли устоять перед беспрецедентным и беспардонным давлением Европы, которая с гордостью потом заявила, что она "похоронила Анкоридж", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания совета руководителей дипведомств стран СНГ.
Совесть России в этом плане чиста, подчеркнул глава МИД РФ.
Лавров также прокомментировал вероятность трехсторонней встречи по украинскому урегулированию до конца текущего года, с инициативой проведения которой ранее выступил Вашингтон.
Министр подтвердил, что США предложили организовать такие переговоры. Москва согласилась, но отметила, что все соответствующие детали она будет готова обсуждать после завершения выборов в Госдуму. Сразу же после этого ответа киевский режим начал делать все, чтобы попытаться сорвать выборы, в том числе осуществлять террористические акты.
"Мы обозначили, что в таких условиях мы хотим понимать, с какими предложениями (Владимир) Зеленский направит своих парламентеров. Нам это очень важно. И американская сторона с пониманием приняла к сведению наши аргументы", – добавил Лавров.
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