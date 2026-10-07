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Смертельное ДТП на "зебре" в Крыму – иномарка сбила пенсионера - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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Смертельное ДТП на "зебре" в Крыму – иномарка сбила пенсионера
Смертельное ДТП на "зебре" в Крыму – иномарка сбила пенсионера - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Смертельное ДТП на "зебре" в Крыму – иномарка сбила пенсионера
Иномарка насмерть сбила пенсионера на пешеходном переходе на трассе в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканской полиции. РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T10:46
2026-10-07T10:46
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
мвд по республике крым
сакский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Иномарка насмерть сбила пенсионера на пешеходном переходе на трассе в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканской полиции.По данным ведомства, авария произошла в среду в 06:20 на автодороге "Симферополь – Евпатория" в районе села Орехово. 59-летний водитель автомобиля Geely сбил 80-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.На месте происшествия работают правоохранители. Установление обстоятельств дорожно-транспортном происшествии контролирует прокуратура Крыма, проинформировали в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Машина сбила медведя в Томской области: трое человек пострадалиПодросток за рулем авто опрокинул иномарку и насмерть сбил ребенка на обочинеКамера все видит: какие нарушения ПДД чаще всего фиксирует видеонаблюдение
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РИА Новости Крым
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96
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дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, мвд по республике крым, сакский район
Смертельное ДТП на "зебре" в Крыму – иномарка сбила пенсионера

В Сакском районе Крыма иномарка насмерть сбила пенсионера на пешеходном переходе

10:46 07.10.2026
 
© МВД по Республике КрымВ Крыму иномарка насмерть сбила пенсионера
В Крыму иномарка насмерть сбила пенсионера
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Иномарка насмерть сбила пенсионера на пешеходном переходе на трассе в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканской полиции.
По данным ведомства, авария произошла в среду в 06:20 на автодороге "Симферополь – Евпатория" в районе села Орехово. 59-летний водитель автомобиля Geely сбил 80-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
"В результате ДТП пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия", – сказано в сообщении.
На месте происшествия работают правоохранители.
Установление обстоятельств дорожно-транспортном происшествии контролирует прокуратура Крыма, проинформировали в надзорном ведомстве.
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