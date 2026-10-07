https://crimea.ria.ru/20261007/smertelnoe-dtp-na-zebre-v-krymu--inomarka-sbila-pensionera-1160011048.html
Смертельное ДТП на "зебре" в Крыму – иномарка сбила пенсионера
Смертельное ДТП на "зебре" в Крыму – иномарка сбила пенсионера - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Смертельное ДТП на "зебре" в Крыму – иномарка сбила пенсионера
Иномарка насмерть сбила пенсионера на пешеходном переходе на трассе в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканской полиции. РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T10:46
2026-10-07T10:46
2026-10-07T10:46
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
мвд по республике крым
сакский район
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/07/1160011313_0:1:1183:666_1920x0_80_0_0_e121198f3f9c1b22dd1ed9851cb850e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Иномарка насмерть сбила пенсионера на пешеходном переходе на трассе в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканской полиции.По данным ведомства, авария произошла в среду в 06:20 на автодороге "Симферополь – Евпатория" в районе села Орехово. 59-летний водитель автомобиля Geely сбил 80-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.На месте происшествия работают правоохранители. Установление обстоятельств дорожно-транспортном происшествии контролирует прокуратура Крыма, проинформировали в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Машина сбила медведя в Томской области: трое человек пострадалиПодросток за рулем авто опрокинул иномарку и насмерть сбил ребенка на обочинеКамера все видит: какие нарушения ПДД чаще всего фиксирует видеонаблюдение
сакский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/07/1160011313_148:0:1036:666_1920x0_80_0_0_68769f261b5bd96551122b270725781b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, мвд по республике крым, сакский район
Смертельное ДТП на "зебре" в Крыму – иномарка сбила пенсионера
В Сакском районе Крыма иномарка насмерть сбила пенсионера на пешеходном переходе