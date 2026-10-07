https://crimea.ria.ru/20261007/sevastopol-otrazhaet-ataku-vsu-1160026492.html

Севастополь отражает атаку ВСУ

Севастополь отражает атаку ВСУ - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Севастополь отражает атаку ВСУ

Атаку ВСУ отражают в Севастополе в среду днем. Военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T16:43

2026-10-07T16:43

2026-10-07T16:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Атаку ВСУ отражают в Севастополе в среду днем. Военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения. Об этом сообщил губернатор Севастополь в своем канале в МАКС.По информации Развожаева, активная работа по уничтожению дронов противника идет в Ленинском и Гагаринском районах, в районе Северного и Южных молов. Военные отражают атаку из различных средств поражения, в том числе из стрелкового оружия.Губернатор призвал жителей и гостей города покинуть открытые пространства и спрятаться в безопасных местах.Ранее сообщалось, что средства ПВО за сутки сбили 764 украинских БПЛА над регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девочка погибла при ракетном обстреле Белгородской областиСотрудник администрации Голой Пристани погиб при ударе ВСУ – СальдоНазваны сроки появления у ВСУ реактивных дронов-перехватчиков

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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