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Россиянин разбился в Турции во время полета на параплане
Россиянин разбился в Турции во время полета на параплане - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Россиянин разбился в Турции во время полета на параплане
37-летний парапланерист из России погиб в результате несчастного случая во время полета на параплане в курортном городе Фетхие на юго-западе Турции. Об этом... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T19:10
2026-10-07T19:10
2026-10-07T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. 37-летний парапланерист из России погиб в результате несчастного случая во время полета на параплане в курортном городе Фетхие на юго-западе Турции. Об этом сообщает CNN Türk.По данным агентства, мужчина прибыл на гору Бабадаг для тренировок. Около 10:30 по местному времени (совпадает с московским) он стартовал с площадки, расположенной на высоте около 1900 метров.Установлено, что мужчина скончался на месте происшествия. Его тело доставили в морг. Идет расследование происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, турция, происшествия
Россиянин разбился в Турции во время полета на параплане
37-летний российский парапланерист погиб в Турции в результате несчастного случая