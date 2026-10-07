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"Россия мне не враг": захлестнет ли Европу гражданская война
"Россия мне не враг": захлестнет ли Европу гражданская война - РИА Новости Крым, 07.10.2026
"Россия мне не враг": захлестнет ли Европу гражданская война
Среди населения стран Европы растет недовольство русофобской и милитаристской политикой правительств этих государств, провоцирующих прямой военный конфликт с... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T06:03
2026-10-07T06:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Среди населения стран Европы растет недовольство русофобской и милитаристской политикой правительств этих государств, провоцирующих прямой военный конфликт с Россией. Однако этот протест вряд ли выльется во что-то большее, нежели посты в соцсетях и мирные митинги. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доцент Финансового университета, кандидат политических наук Иван Пятибратов.В последнее время в западных социальных сетях набирает обороты тренд, когда рядовые пользователи из разных стран Европы и остального мира публикуют на своих страницах посты с фразой "Россия мне не враг". Кроме того, в некоторых странах ЕС, в частности, в Германии регулярно проходят антивоенные митинги, участники которых выступают против милитаризации и подготовки к войне с Россией.Комментируя эти процессы, Пятибратов констатировал, что европейцы не обладают достаточными политическими возможностями для того, чтобы коренным образом переломить ситуацию.По мнению эксперта, изменить ситуацию могли бы акции наподобие нынешних "школьных протестов" во Франции, но это вряд ли произойдет."Европейцам уже прямо говорят, что им нужно готовиться к войне с Россией. Многие их них понимают, что это может очень плохо для них закончиться. Но они скорее будут голосовать на выборах за "мирные" партии, нежели возьмутся за штыки. Предпосылки для сценария гражданской войны либо еще не созрели, либо уже не созреют никогда", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Предупреждение на острие": чем речь Путина на "Валдае" стала для Запада Эксперт назвал способ избежать большой войны с Европой Галоперидол вместо варенья: Захарова дала рекомендацию главе МИД Польши
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иван пятибратов, мнения, европа, россия, общество, политика
"Россия мне не враг": захлестнет ли Европу гражданская война
Предпосылки для гражданской войны в Европе пока не созрели – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым.
Среди населения стран Европы растет недовольство русофобской и милитаристской политикой правительств этих государств, провоцирующих прямой военный конфликт с Россией. Однако этот протест вряд ли выльется во что-то большее, нежели посты в соцсетях и мирные митинги. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал доцент Финансового университета, кандидат политических наук Иван Пятибратов.
В последнее время в западных социальных сетях набирает обороты тренд, когда рядовые пользователи из разных стран Европы и остального мира публикуют на своих страницах посты с фразой "Россия мне не враг". Кроме того, в некоторых странах ЕС, в частности, в Германии регулярно проходят антивоенные митинги, участники которых выступают против милитаризации и подготовки к войне с Россией.
Комментируя эти процессы, Пятибратов констатировал, что европейцы не обладают достаточными политическими возможностями для того, чтобы коренным образом переломить ситуацию.
"Я верю, что это искренний порыв людей, которые не хотят войны с РФ. Да, они могли бы голосовать против действующей власти. Но так вышло, что в ЕС практически везде государственное правление происходит путем формирования разных коалиций. Люди могут проголосовать за силу, выступающую против войны. Но если "партия войны" сможет составить более внушительную коалицию, она все равно будет управлять. Это касается подавляющего большинства стран Европы", - сказал политолог.
По мнению эксперта, изменить ситуацию могли бы акции наподобие нынешних "школьных протестов" во Франции, но это вряд ли произойдет.
"Европейцам уже прямо говорят, что им нужно готовиться к войне с Россией. Многие их них понимают, что это может очень плохо для них закончиться. Но они скорее будут голосовать на выборах за "мирные" партии, нежели возьмутся за штыки. Предпосылки для сценария гражданской войны либо еще не созрели, либо уже не созреют никогда", - заключил он.
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