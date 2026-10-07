https://crimea.ria.ru/20261007/rodovye-sertifikaty--kak-vospolzovatsya-v-krymu-1160018533.html

Родовые сертификаты – как воспользоваться в Крыму

Родовые сертификаты – как воспользоваться в Крыму - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Родовые сертификаты – как воспользоваться в Крыму

Более 20 тысяч крымчанок получили услуги по родовым сертификатам. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Социального Фонда России по республике и пояснили,... РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T21:55

2026-10-07T21:55

2026-10-07T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Более 20 тысяч крымчанок получили услуги по родовым сертификатам. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Социального Фонда России по республике и пояснили, как получить соответствующие услуги."Отделение СФР по Республике Крым с начала года оплатило медицинским организациям региона услуги по родовым сертификатам для 20 тысяч женщин и 3,5 тысяч новорожденных", – сказано в сообщении.Как уточнили в пресс-службе, получить услуги по сертификату на любом сроке беременности может каждая женщина, имеющая российское гражданство или вид на жительство. Будущая мама может сама выбрать клинику, где она будет наблюдаться и рожать. Сертификат формируется при первом посещении женской консультации или роддома, а также может быть оформлен детской поликлиникой, где будет наблюдаться ребенок на первом году жизни.Деньги направляются на лицевые счета медучреждений, которые оказывали услуги маме и ребенку. Оплатить можно правовую, психологическую и медико-социальную помощь в период беременности, родов, а также профилактические осмотры ребенка до года, но только в рамках ОМС.Женщины, усыновившие детей, также могут получить родовые сертификаты в том случае, если малышам на момент усыновления еще не исполнилось трех месяцев. Сделать это можно в детской поликлинике при постановке ребенка на учет, добавили в пресс-службе.В России "детский бюджет" на три года составит более 10 триллионов рублей, заявляла ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на первом заседании осенней сессии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В роддом Евпатории купили новый аппарат УЗИБолее шести тысяч семей в Севастополе получили региональный маткапиталВ Крыму семьям с детьми доступна новая выплата

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отделение социального фонда россии по республике крым, крым, семья, беременность, новости крыма, соцзащита