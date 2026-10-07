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Расписание 11 электричек в Крыму изменится с середины октября - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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Расписание 11 электричек в Крыму изменится с середины октября
Расписание 11 электричек в Крыму изменится с середины октября - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Расписание 11 электричек в Крыму изменится с середины октября
С 16 октября в Крыму изменится расписание движения 11 пригородных поездов. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 07.10.2026
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электричка
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
пригородные поезда
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. С 16 октября в Крыму изменится расписание движения 11 пригородных поездов. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).В частности, поменяется расписание электричек: № 6616 Симферополь - Соленое Озеро; № 6623 Соленое Озеро - Симферополь; № 6617 и № 6627 Джанкой - Симферополь; № 6620 и № 6630 Симферополь – Джанкой; № 6631 Урожайная - Симферополь; № 6743 Джанкой - Феодосия; № 6750 Феодосия - Джанкой; № 7102/7101 Симферополь – Феодосия; № 7112/7111 Феодосия – Симферополь.Ранее сообщалось, что с 9 сентября в Крыму вносятся изменения в график движения пригородных поездов. Ознакомиться с актуальным расписанием можно по ссылке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 14 сентябряВ Крыму упростили покупку ж/д билета и талона на автобус до станцииВ Крыму меняется график отправления автобусов к поездам
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электричка, юппк "южная пригородная пассажирская компания", пригородные поезда, крым, новости крыма
Расписание 11 электричек в Крыму изменится с середины октября

Расписание движения 11 электричек в Крыму изменится с 16 октября

12:11 07.10.2026
 
© РИА Новости КрымЭлектричка на вокзале в Симферополе
Электричка на вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. С 16 октября в Крыму изменится расписание движения 11 пригородных поездов. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
"Пожалуйста, учитывайте изменения при планировании ваших поездок", – призвали пассажиров в ЮППК.
В частности, поменяется расписание электричек: № 6616 Симферополь - Соленое Озеро; № 6623 Соленое Озеро - Симферополь; № 6617 и № 6627 Джанкой - Симферополь; № 6620 и № 6630 Симферополь – Джанкой; № 6631 Урожайная - Симферополь; № 6743 Джанкой - Феодосия; № 6750 Феодосия - Джанкой; № 7102/7101 Симферополь – Феодосия; № 7112/7111 Феодосия – Симферополь.
Ранее сообщалось, что с 9 сентября в Крыму вносятся изменения в график движения пригородных поездов. Ознакомиться с актуальным расписанием можно по ссылке.
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ЭлектричкаЮППК "Южная пригородная пассажирская компания"Пригородные поездаКрымНовости Крыма
 
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