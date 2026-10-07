https://crimea.ria.ru/20261007/raspisanie-11-elektrichek-v-krymu-izmenitsya-s-serediny-oktyabrya-1160014888.html

Расписание 11 электричек в Крыму изменится с середины октября

Расписание 11 электричек в Крыму изменится с середины октября - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Расписание 11 электричек в Крыму изменится с середины октября

С 16 октября в Крыму изменится расписание движения 11 пригородных поездов. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T12:11

2026-10-07T12:11

2026-10-07T12:11

электричка

юппк "южная пригородная пассажирская компания"

пригородные поезда

крым

новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/07/13/1123888725_0:0:1052:591_1920x0_80_0_0_2676eb57a34c190784bf86690c53f5a3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. С 16 октября в Крыму изменится расписание движения 11 пригородных поездов. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).В частности, поменяется расписание электричек: № 6616 Симферополь - Соленое Озеро; № 6623 Соленое Озеро - Симферополь; № 6617 и № 6627 Джанкой - Симферополь; № 6620 и № 6630 Симферополь – Джанкой; № 6631 Урожайная - Симферополь; № 6743 Джанкой - Феодосия; № 6750 Феодосия - Джанкой; № 7102/7101 Симферополь – Феодосия; № 7112/7111 Феодосия – Симферополь.Ранее сообщалось, что с 9 сентября в Крыму вносятся изменения в график движения пригородных поездов. Ознакомиться с актуальным расписанием можно по ссылке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 14 сентябряВ Крыму упростили покупку ж/д билета и талона на автобус до станцииВ Крыму меняется график отправления автобусов к поездам

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

электричка, юппк "южная пригородная пассажирская компания", пригородные поезда, крым, новости крыма