https://crimea.ria.ru/20261007/putin-v-arteke---znakovye-vstrechi-s-molodezhyu-v-krymu-1160010801.html

Путин в "Артеке" - знаковые встречи с молодежью в Крыму

Путин в "Артеке" - знаковые встречи с молодежью в Крыму - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Путин в "Артеке" - знаковые встречи с молодежью в Крыму

За последние десятилетия Владимир Путин неоднократно обращался с артековцами — лично, по видеосвязи и в своих приветствиях. И неизменным остается внимание... РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T12:02

2026-10-07T12:02

2026-10-07T12:02

мдц "артек"

владимир путин (политик)

крым

дети

история

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/07/1160011898_0:26:940:555_1920x0_80_0_0_055e7055755dbce671973dcfe42dc5b2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. За последние десятилетия Владимир Путин неоднократно обращался с артековцами — лично, по видеосвязи и в своих приветствиях. И неизменным остается внимание президента к тому, каким становится "Артек" и каким вырастет его новое поколение. В день рождения российского лидера в пресс-центре Международного детского центра рассказали о визитах Владимира Путина в Крым.Впервые Путин приехал в "Артек" 28 июля 2001 года. Тогда президент встретился с 200 детьми из районов Республики Саха (Якутия), пострадавших от наводнения, а в подарок артековской библиотеке привез книги Александра Пушкина и других русских писателей.2 ноября 2004 года состоялся второй визит. В центре находились 297 детей из Беслана, переживших трагедию сентября того же года.Третий визит состоялся 24 июня 2017 года. Президент увидел, как преобразился детский центр, ознакомился с реконструкцией, осмотрел строящийся лагерь "Солнечный" и вместе с детьми открыл новую смену на "Артек-Арене".Во время той встречи президент общался с ребятами неформально. 20 июля 2022 года более 3000 артековцев стали участниками встречи с Владимиром Путиным по видеоконференцсвязи. Среди них были 1100 финалистов "Большой перемены" из 75 регионов России и 18 государств.Дети рассказывали о своих проектах, задавали вопросы, говорили о своих увлечениях и мечтах. Президент, в свою очередь, говорил о выборе будущего:"Большая перемена" дает вам множество возможностей для того, чтобы понять и раскрыть свои сильные стороны, обрести новых друзей, познакомиться с самыми разными профессиями… и в итоге при поддержке наставников выбрать ту дорогу в жизни, которая подходит именно вам"."Артек" расширяетсяВ марте 2023 года Владимир Путин открыл в Севастополе детский центр "Корсунь" — филиал "Артека" — и детскую школу искусств. Новый центр стал частью масштабного проекта по созданию историко-археологического комплекса "Херсонес Таврический"."Корсунь" получил особую миссию: принимать детей со всей страны, знакомить их с историей древнего города и культурным наследием Крыма. Центр способен одновременно принимать до 400 ребят во время их двухдневного пребывания в Севастополе.Так география "Артека" продолжила расширяться — от детского центра на Южном берегу Крыма к образовательному пространству, которое выходит далеко за пределы привычных границ лагеря.От "Большой перемены" — к большой историиВладимир Путин продолжает обращаться к участникам артековских событий и сегодня. В 2024 году президент направил приветствие финалистам "Большой перемены", подчеркнув особую атмосферу международного детского центра. А в приветствии финалистам конкурса он особо отметил ценность командной работы, дружбы и поддержки наставников.В год 100-летия "Артека" президент вновь обратился к нескольким поколениям артековцев. В видеообращении Владимир Путин назвал юбилей значимым событием для всей страны и подчеркнул:Он отметил, что за век "Артек" превратился из небольшого палаточного городка в один из крупнейших и известных комплексов детского отдыха в мире, сохранив при этом свою неповторимую атмосферу. Сегодня здесь можно заниматься спортом и искусством, осваивать новые технологии, участвовать в походах, экскурсиях и образовательных программах.Три личных визита, встреча по ВКС и целая история обращений к артековцам — это история внимания к месту, где дети учатся дружить, работать в команде, раскрывать таланты и выбирать собственный путь, отметили в МДЦ.Ранее пресс-центр МДЦ в рамках совместного с РИА Новости Крым проекта "Артек" – территория развития" сообщал, что в центре строят новый комплекс "Вожатый-2" на 400 мест, где в перспективе планируется применить технологию получения тепла и горячей воды из солнечной энергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Центральный стадион "Артека" отвечает всем стандартам FIFAДиректор "Артека" стал лауреатом премии правительстваВ "Артеке" отремонтировали многофункциональную спортивную площадку

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", владимир путин (политик), крым, дети, история