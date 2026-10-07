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Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Об этом сообщается на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T15:01
2026-10-07T15:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Об этом сообщается на сайте Кремля.На совещании обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики России.В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и другие.24 сентября президент Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Обсуждались дополнительные меры по нейтрализации угроз общественной безопасности в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин собрал оперативное совещание СовбезаКонец близок: почему ВСУ усилили удары по гражданским объектам РФСтавки высоки: для чего Киев усилил атаки на Крым
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владимир путин (политик), совет безопасности оон, россия, политика, новости
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Путин обсудил с постоянными членами Совбеза вопросы внутренней и внешней политики

15:01 07.10.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Об этом сообщается на сайте Кремля.
На совещании обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики России.
В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и другие.
24 сентября президент Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Обсуждались дополнительные меры по нейтрализации угроз общественной безопасности в России.
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Владимир Путин (политик)Совет безопасности ООНРоссияПолитикаНовости
 
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