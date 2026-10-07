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Псковские десантники уничтожили украинскую технику в районе Доброполья - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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Псковские десантники уничтожили украинскую технику в районе Доброполья
Псковские десантники уничтожили украинскую технику в районе Доброполья - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Псковские десантники уничтожили украинскую технику в районе Доброполья
Подразделения Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск "Центр" уничтожили живую силу и технику ВСУ на... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T22:39
2026-10-07T22:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Подразделения Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск "Центр" уничтожили живую силу и технику ВСУ на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны России."Только за один вылет, операторами подразделений ударных БПЛА коптерного типа Псковских десантников было уничтожено два танка, группа пехоты и несколько пунктов управления БПЛА", – говорится в сообщении.По данным Минобороны РФ, координаты местоположения целей незамедлительно передаются на пункт управления, после получения приказа от командования по объектам противника наносится огневое поражение ударными БПЛА. Кадры объективного контроля ежедневно фиксируют точные попадания и полное уничтожение обнаруженных объектов ВСУ.Слаженные действия всех подразделений ВДВ, а также круглосуточный контроль территории позволяют создавать условия для продвижения штурмовых групп десантников в районе Доброполья, подчеркнули в ведомстве.Ранее сообщалось, что подразделения ПВО Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск обеспечивают безопасность воздушного пространства над Запорожской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Портовая инфраструктура и морские суда поражены в Одесской областиУдары по Украине сегодня: разбиты фуры с оружием и танкер с топливом для ВСУУдары ВС РФ по мостам усиливают раскол в украинской элите – мнение
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РИА Новости Крым
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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, видео, донецкая народная республика (днр), видео
Псковские десантники уничтожили украинскую технику в районе Доброполья

Псковские десантники уничтожили украинских боевиков и технику врага в районе Доброполья

22:39 07.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Подразделения Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск "Центр" уничтожили живую силу и технику ВСУ на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Только за один вылет, операторами подразделений ударных БПЛА коптерного типа Псковских десантников было уничтожено два танка, группа пехоты и несколько пунктов управления БПЛА", – говорится в сообщении.
По данным Минобороны РФ, координаты местоположения целей незамедлительно передаются на пункт управления, после получения приказа от командования по объектам противника наносится огневое поражение ударными БПЛА. Кадры объективного контроля ежедневно фиксируют точные попадания и полное уничтожение обнаруженных объектов ВСУ.
Слаженные действия всех подразделений ВДВ, а также круглосуточный контроль территории позволяют создавать условия для продвижения штурмовых групп десантников в районе Доброполья, подчеркнули в ведомстве.
"Боевая работа ведется непрерывно, каждый элемент боевого порядка выполняет свою задачу. Согласованность и профессионализм гвардейцев-десантников обеспечивают интенсивное продвижение штурмовых групп ВДВ в ДНР", – отметили в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что подразделения ПВО Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск обеспечивают безопасность воздушного пространства над Запорожской областью.
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