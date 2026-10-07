https://crimea.ria.ru/20261007/pozhar-na-tankere-v-chernom-more-sudno-otnosit-techeniem-i-plyazhi-sochi-zakryty-1160020088.html

Пожар на танкере в Черном море: судно относит течением и пляжи Сочи закрыты

Пожар на танкере в Черном море: судно относит течением и пляжи Сочи закрыты - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Пожар на танкере в Черном море: судно относит течением и пляжи Сочи закрыты

В Сочи продолжаются работы по ликвидации последствий атаки на танкер в акватории Черного моря. Пляжи города по-прежнему закрыты для купания. Об этом сообщил мэр РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T14:37

2026-10-07T14:37

2026-10-07T14:37

сочи

танкер

черное море

краснодарский край

андрей прошунин

пляжи

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Сочи продолжаются работы по ликвидации последствий атаки на танкер в акватории Черного моря. Пляжи города по-прежнему закрыты для купания. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин в своем канале в МАКС.Во вторник в акватории Черного моря произошло возгорание танкера Aframax Rio с нефтью. По данным Минтранса России, судно, которое следовало под флагом Либерии, было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа – граждане Индии – спасены, пострадавших нет. Открытое горение на танкере ликвидировано. Загрязнения моря нефтяным грузом не выявлено. В Сочи из-за ЧП ограничили доступ на набережные и пляжи.По данным Прошунина, сейчас танкер дрейфует вдоль береговой линии Лазаревского района под воздействием кругового черноморского течения. Спасательные суда продолжают дежурство. Ведется мониторинг акватории и всей береговой линии, организован постоянный контроль качества морской воды и атмосферного воздуха.Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и соблюдать установленные ограничения. Прошунин подчеркнул, ситуация находится на постоянном контроле городского оперативного штаба.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, танкер, черное море, краснодарский край, андрей прошунин, пляжи, новости