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Пожар на танкере в Черном море: судно относит течением и пляжи Сочи закрыты
Пожар на танкере в Черном море: судно относит течением и пляжи Сочи закрыты - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Пожар на танкере в Черном море: судно относит течением и пляжи Сочи закрыты
В Сочи продолжаются работы по ликвидации последствий атаки на танкер в акватории Черного моря. Пляжи города по-прежнему закрыты для купания. Об этом сообщил мэр РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T14:37
2026-10-07T14:37
2026-10-07T14:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Сочи продолжаются работы по ликвидации последствий атаки на танкер в акватории Черного моря. Пляжи города по-прежнему закрыты для купания. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин в своем канале в МАКС.Во вторник в акватории Черного моря произошло возгорание танкера Aframax Rio с нефтью. По данным Минтранса России, судно, которое следовало под флагом Либерии, было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа – граждане Индии – спасены, пострадавших нет. Открытое горение на танкере ликвидировано. Загрязнения моря нефтяным грузом не выявлено. В Сочи из-за ЧП ограничили доступ на набережные и пляжи.По данным Прошунина, сейчас танкер дрейфует вдоль береговой линии Лазаревского района под воздействием кругового черноморского течения. Спасательные суда продолжают дежурство. Ведется мониторинг акватории и всей береговой линии, организован постоянный контроль качества морской воды и атмосферного воздуха.Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и соблюдать установленные ограничения. Прошунин подчеркнул, ситуация находится на постоянном контроле городского оперативного штаба.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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сочи, танкер, черное море, краснодарский край, андрей прошунин, пляжи, новости
Пожар на танкере в Черном море: судно относит течением и пляжи Сочи закрыты
Из-за пожара на танкере в Черном море пляжи Сочи закрыты для купания
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Сочи продолжаются работы по ликвидации последствий атаки на танкер в акватории Черного моря. Пляжи города по-прежнему закрыты для купания. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин в своем канале в МАКС.
Во вторник в акватории Черного моря произошло возгорание танкера Aframax Rio с нефтью. По данным Минтранса России, судно, которое следовало под флагом Либерии, было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа – граждане Индии – спасены, пострадавших нет. Открытое горение на танкере ликвидировано. Загрязнения моря нефтяным грузом не выявлено. В Сочи из-за ЧП ограничили доступ на набережные и пляжи.
По данным Прошунина, сейчас танкер дрейфует вдоль береговой линии Лазаревского района под воздействием кругового черноморского течения. Спасательные суда продолжают дежурство. Ведется мониторинг акватории и всей береговой линии, организован постоянный контроль качества морской воды и атмосферного воздуха.
"По результатам проведенных исследований превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не выявлено, показатели соответствуют установленным нормативам. На сочинских пляжах сохраняются введенные ограничения на купание", – рассказал мэр города.
Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и соблюдать установленные ограничения. Прошунин подчеркнул, ситуация находится на постоянном контроле городского оперативного штаба.
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