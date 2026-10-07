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Пожар на танкере в Черном море: судно относит течением и пляжи Сочи закрыты - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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Пожар на танкере в Черном море: судно относит течением и пляжи Сочи закрыты
Пожар на танкере в Черном море: судно относит течением и пляжи Сочи закрыты - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Пожар на танкере в Черном море: судно относит течением и пляжи Сочи закрыты
В Сочи продолжаются работы по ликвидации последствий атаки на танкер в акватории Черного моря. Пляжи города по-прежнему закрыты для купания. Об этом сообщил мэр РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T14:37
2026-10-07T14:37
сочи
танкер
черное море
краснодарский край
андрей прошунин
пляжи
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Сочи продолжаются работы по ликвидации последствий атаки на танкер в акватории Черного моря. Пляжи города по-прежнему закрыты для купания. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин в своем канале в МАКС.Во вторник в акватории Черного моря произошло возгорание танкера Aframax Rio с нефтью. По данным Минтранса России, судно, которое следовало под флагом Либерии, было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа – граждане Индии – спасены, пострадавших нет. Открытое горение на танкере ликвидировано. Загрязнения моря нефтяным грузом не выявлено. В Сочи из-за ЧП ограничили доступ на набережные и пляжи.По данным Прошунина, сейчас танкер дрейфует вдоль береговой линии Лазаревского района под воздействием кругового черноморского течения. Спасательные суда продолжают дежурство. Ведется мониторинг акватории и всей береговой линии, организован постоянный контроль качества морской воды и атмосферного воздуха.Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и соблюдать установленные ограничения. Прошунин подчеркнул, ситуация находится на постоянном контроле городского оперативного штаба.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сочи, танкер, черное море, краснодарский край, андрей прошунин, пляжи, новости
Пожар на танкере в Черном море: судно относит течением и пляжи Сочи закрыты

Из-за пожара на танкере в Черном море пляжи Сочи закрыты для купания

14:37 07.10.2026
 
© РИА Новости . Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкВиды Сочи
Виды Сочи - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Сочи продолжаются работы по ликвидации последствий атаки на танкер в акватории Черного моря. Пляжи города по-прежнему закрыты для купания. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин в своем канале в МАКС.
Во вторник в акватории Черного моря произошло возгорание танкера Aframax Rio с нефтью. По данным Минтранса России, судно, которое следовало под флагом Либерии, было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа граждане Индии спасены, пострадавших нет. Открытое горение на танкере ликвидировано. Загрязнения моря нефтяным грузом не выявлено. В Сочи из-за ЧП ограничили доступ на набережные и пляжи.
По данным Прошунина, сейчас танкер дрейфует вдоль береговой линии Лазаревского района под воздействием кругового черноморского течения. Спасательные суда продолжают дежурство. Ведется мониторинг акватории и всей береговой линии, организован постоянный контроль качества морской воды и атмосферного воздуха.

"По результатам проведенных исследований превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не выявлено, показатели соответствуют установленным нормативам. На сочинских пляжах сохраняются введенные ограничения на купание", – рассказал мэр города.

Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и соблюдать установленные ограничения. Прошунин подчеркнул, ситуация находится на постоянном контроле городского оперативного штаба.
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СочиТанкерЧерное мореКраснодарский крайАндрей ПрошунинПляжиНовости
 
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