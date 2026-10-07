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Под Киевом после ударов ВС РФ остановил работу завод по выпуску ракет "Фламинго" - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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Под Киевом после ударов ВС РФ остановил работу завод по выпуску ракет "Фламинго"
Под Киевом после ударов ВС РФ остановил работу завод по выпуску ракет "Фламинго" - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Под Киевом после ударов ВС РФ остановил работу завод по выпуску ракет "Фламинго"
Предприятие "Киевский картонно-бумажный комбинат" в Киевской области, на базе которого производились крылатые ракеты "Фламинго", остановило свою работу после... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T18:54
2026-10-07T18:54
ракета "фламинго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Предприятие "Киевский картонно-бумажный комбинат" в Киевской области, на базе которого производились крылатые ракеты "Фламинго", остановило свою работу после удара Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в компании.В среду в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по ряду предприятий военно-промышленного комплекса Украины. В их числе "Киевский картонно-бумажный комбинат" в Обухове на Киевщине, на базе которого было организовано производство и хранение крылатых ракет FP-5 "Фламинго" и комплектующих к ним.Производственные и складские помещения комбината серьезно разрушены, повреждены оборудование и инженерные коммуникации, добавили в компании.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбомбила важный для логистики ВСУ мост в ЗапорожьеПортовая инфраструктура и морские суда поражены в Одесской областиУдары по Украине сегодня: разбиты фуры с оружием и танкер с топливом для ВСУ
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4.7
96
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ракета "фламинго", новости, украина, удары по украине
Под Киевом после ударов ВС РФ остановил работу завод по выпуску ракет "Фламинго"

Под Киевом после ударов ВС РФ остановлена работа завода по производству ракет "Фламинго"

18:54 07.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Предприятие "Киевский картонно-бумажный комбинат" в Киевской области, на базе которого производились крылатые ракеты "Фламинго", остановило свою работу после удара Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в компании.
В среду в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по ряду предприятий военно-промышленного комплекса Украины. В их числе "Киевский картонно-бумажный комбинат" в Обухове на Киевщине, на базе которого было организовано производство и хранение крылатых ракет FP-5 "Фламинго" и комплектующих к ним.
"В настоящее время работа производства остановлена", – говорится в сообщении на странице предприятия в соцсети Facebook*.
Производственные и складские помещения комбината серьезно разрушены, повреждены оборудование и инженерные коммуникации, добавили в компании.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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