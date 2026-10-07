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Перинатальный центр Луганска получил оборудование на 130 млн рублей - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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Перинатальный центр Луганска получил оборудование на 130 млн рублей
Перинатальный центр Луганска получил оборудование на 130 млн рублей - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Перинатальный центр Луганска получил оборудование на 130 млн рублей
Луганский перинатальный центр оснастили новейшим оборудованием на сумму свыше 130 миллионов рублей. Об этом сообщил главы Луганской Народной Республики Леонид... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T11:51
2026-10-07T11:51
леонид пасечник
луганская народная республика (лнр)
новости
медицина
здравоохранение в россии
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Луганский перинатальный центр оснастили новейшим оборудованием на сумму свыше 130 миллионов рублей. Об этом сообщил главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем канале в МАКС.В частности, медучреждение получило современные кювезы, высокоточные дыхательные аппараты ИВЛ для новорожденных, открытые реанимационные системы, УЗИ экспертного класса и оборудование для пациенток при сложных родах. Медицинский персонал уже прошел обучение и работает на новой аппаратуре, отметил Пасечник.По его информации, перинатальный центр Луганска принимает самых сложных пациенток со всех муниципалитетов региона. Ежегодно здесь проходит до 1700 родов - это около 40% от общего числа в регионе.Закупка оборудования прошла в рамках федерального проекта "Охрана материнства и детства" нацпроекта "Семья".Ранее сообщалось, что лечебные учреждения ЛНР получили 15 передвижных флюорографов-мамографов для работы в отдаленных населенных пунктах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Луганщине планируют построить завод по производству ферросплавовПредусмотрены альтернативные пути - власти оценили готовность ЛНР к зимеЭнергосистему Донбасса и Новороссии модернизируют до 2029 года
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леонид пасечник, луганская народная республика (лнр), новости, медицина, здравоохранение в россии, новые регионы россии
Перинатальный центр Луганска получил оборудование на 130 млн рублей

В Луганский перинатальный центр доставили порядка 40 единиц новейшего оборудования

11:51 07.10.2026
 
© Глава ЛНР Леонид ПасечникПеринатальный центр Луганска получил оборудование на 130 млн рублей
Перинатальный центр Луганска получил оборудование на 130 млн рублей
© Глава ЛНР Леонид Пасечник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Луганский перинатальный центр оснастили новейшим оборудованием на сумму свыше 130 миллионов рублей. Об этом сообщил главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем канале в МАКС.
"Провели беспрецедентное обновление Луганского республиканского перинатального центра. В учреждение поступило порядка 40 единиц современного оборудования стоимостью более 130 млн рублей", – говорится в сообщении.
В частности, медучреждение получило современные кювезы, высокоточные дыхательные аппараты ИВЛ для новорожденных, открытые реанимационные системы, УЗИ экспертного класса и оборудование для пациенток при сложных родах. Медицинский персонал уже прошел обучение и работает на новой аппаратуре, отметил Пасечник.
По его информации, перинатальный центр Луганска принимает самых сложных пациенток со всех муниципалитетов региона. Ежегодно здесь проходит до 1700 родов - это около 40% от общего числа в регионе.
Закупка оборудования прошла в рамках федерального проекта "Охрана материнства и детства" нацпроекта "Семья".
Ранее сообщалось, что лечебные учреждения ЛНР получили 15 передвижных флюорографов-мамографов для работы в отдаленных населенных пунктах.
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Леонид ПасечникЛуганская Народная Республика (ЛНР)НовостиМедицинаЗдравоохранение в РоссииНовые регионы России
 
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