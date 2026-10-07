https://crimea.ria.ru/20261007/perinatalnyy-tsentr-luganska-poluchil-oborudovanie-na-130-mln-rubley-1160013629.html

Перинатальный центр Луганска получил оборудование на 130 млн рублей

Перинатальный центр Луганска получил оборудование на 130 млн рублей - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Перинатальный центр Луганска получил оборудование на 130 млн рублей

Луганский перинатальный центр оснастили новейшим оборудованием на сумму свыше 130 миллионов рублей. Об этом сообщил главы Луганской Народной Республики Леонид... РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T11:51

2026-10-07T11:51

2026-10-07T11:51

леонид пасечник

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Луганский перинатальный центр оснастили новейшим оборудованием на сумму свыше 130 миллионов рублей. Об этом сообщил главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем канале в МАКС.В частности, медучреждение получило современные кювезы, высокоточные дыхательные аппараты ИВЛ для новорожденных, открытые реанимационные системы, УЗИ экспертного класса и оборудование для пациенток при сложных родах. Медицинский персонал уже прошел обучение и работает на новой аппаратуре, отметил Пасечник.По его информации, перинатальный центр Луганска принимает самых сложных пациенток со всех муниципалитетов региона. Ежегодно здесь проходит до 1700 родов - это около 40% от общего числа в регионе.Закупка оборудования прошла в рамках федерального проекта "Охрана материнства и детства" нацпроекта "Семья".Ранее сообщалось, что лечебные учреждения ЛНР получили 15 передвижных флюорографов-мамографов для работы в отдаленных населенных пунктах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Луганщине планируют построить завод по производству ферросплавовПредусмотрены альтернативные пути - власти оценили готовность ЛНР к зимеЭнергосистему Донбасса и Новороссии модернизируют до 2029 года

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид пасечник, луганская народная республика (лнр), новости, медицина, здравоохранение в россии, новые регионы россии