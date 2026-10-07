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Открытое горение после атаки на танкер в Сочи ликвидировано - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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Открытое горение после атаки на танкер в Сочи ликвидировано
Открытое горение после атаки на танкер в Сочи ликвидировано - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Открытое горение после атаки на танкер в Сочи ликвидировано
Открытое горение после атаки на танкер Aframax Rio в акватории Черного моря в Сочи ликвидировано, об этом сообщает Минтранс РФ по итогам заседания штаба по... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T11:38
2026-10-07T11:38
танкер
сочи
пожар
минтранс россии
происшествия
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Открытое горение после атаки на танкер Aframax Rio в акватории Черного моря в Сочи ликвидировано, об этом сообщает Минтранс РФ по итогам заседания штаба по ликвидации последствий происшествия под руководством главы ведомства Андрея Никитина.Во вторник в акватории Черного моря произошло возгорание танкера с нефтью. Судно следовало под флагом Либерии и было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа – граждане Индии – спасены, пострадавших нет. В Сочи был ограничен доступ на набережные и пляжи.Сводная группировка сил и средств Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края приступает к ликвидации последствий, уточнили в министерстве.Загрязнений в Черном море после пожара на нефтяном танкере не выявлено, также сообщали ранее в среду в Роспотребнадзоре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи закрыли набережные и пляжи из-за ЧП с танкером в Черном мореНефтяной танкер атакован в Черном мореАтаки на суда в Черном море: в Турции сделали заявление
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танкер, сочи, пожар, минтранс россии, происшествия, черное море
Открытое горение после атаки на танкер в Сочи ликвидировано

Открытое горение после атаки на танкер в акватории Черного моря ликвидировано – Минтранс

11:38 07.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Открытое горение после атаки на танкер Aframax Rio в акватории Черного моря в Сочи ликвидировано, об этом сообщает Минтранс РФ по итогам заседания штаба по ликвидации последствий происшествия под руководством главы ведомства Андрея Никитина.
Во вторник в акватории Черного моря произошло возгорание танкера с нефтью. Судно следовало под флагом Либерии и было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа – граждане Индии – спасены, пострадавших нет. В Сочи был ограничен доступ на набережные и пляжи.
"Открытое горение ликвидировано. Спасательные суда продолжают дежурство. Загрязнения акватории нефтяным грузом нет", – сказано в сообщении.
Сводная группировка сил и средств Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края приступает к ликвидации последствий, уточнили в министерстве.
Загрязнений в Черном море после пожара на нефтяном танкере не выявлено, также сообщали ранее в среду в Роспотребнадзоре.
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ТанкерСочиПожарМинтранс РоссииПроисшествияЧерное море
 
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