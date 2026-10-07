https://crimea.ria.ru/20261007/otkrytoe-gorenie-posle-ataki-na-tanker-v-sochi-likvidirovano-1160013197.html

Открытое горение после атаки на танкер в Сочи ликвидировано

Открытое горение после атаки на танкер в Сочи ликвидировано - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Открытое горение после атаки на танкер в Сочи ликвидировано

Открытое горение после атаки на танкер Aframax Rio в акватории Черного моря в Сочи ликвидировано, об этом сообщает Минтранс РФ по итогам заседания штаба по... РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T11:38

2026-10-07T11:38

2026-10-07T11:38

танкер

сочи

пожар

минтранс россии

происшествия

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Открытое горение после атаки на танкер Aframax Rio в акватории Черного моря в Сочи ликвидировано, об этом сообщает Минтранс РФ по итогам заседания штаба по ликвидации последствий происшествия под руководством главы ведомства Андрея Никитина.Во вторник в акватории Черного моря произошло возгорание танкера с нефтью. Судно следовало под флагом Либерии и было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа – граждане Индии – спасены, пострадавших нет. В Сочи был ограничен доступ на набережные и пляжи.Сводная группировка сил и средств Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края приступает к ликвидации последствий, уточнили в министерстве.Загрязнений в Черном море после пожара на нефтяном танкере не выявлено, также сообщали ранее в среду в Роспотребнадзоре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи закрыли набережные и пляжи из-за ЧП с танкером в Черном мореНефтяной танкер атакован в Черном мореАтаки на суда в Черном море: в Турции сделали заявление

сочи

черное море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

танкер, сочи, пожар, минтранс россии, происшествия, черное море